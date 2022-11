Dopo una lunghissima attesa, suora guerriera La stagione 2 è finalmente in streaming su Netflix. Come previsto, è ciò di cui tutti guardano e parlano. Alcune persone si stanno persino chiedendo quale sia lo stato di relazione dell’attrice protagonista (Alba Baptista). Sta uscendo con qualcuno? Scopri di seguito!

suora guerriera è una serie fantasy creata da Simon Barry ed è basata sul personaggio dei fumetti Warrior Nun Areala di Ben Dunn. La prima stagione è stata presentata per la prima volta a luglio 2020 e ha ricevuto recensioni per lo più positive. Un mese dopo l’uscita della prima stagione, Netflix ha dato il via libera a una stagione aggiuntiva composta da otto episodi anziché 10.

Questa stagione segue Ava (Alba Baptista) e le Warrior Sisters dell’OCS mentre cercano di trovare un modo per impedire ad Adriel di tentare di far crescere il suo seguito e trasformarlo nella religione dominante sul pianeta. Se non hai già iniziato a guardare la seconda stagione, devi farlo presto. È davvero divertente e ricco di azione!

Di seguito, abbiamo condiviso lo stato attuale della relazione di Alba Baptista.

Con chi esce la star di Warrior Nun Alba Baptista?

Scusate, ragazzi. Sembra che Alba sia fuori mercato e non crederai con chi si dice abbia una relazione. Secondo People, Alba esce con Chris Evans. Sì, stiamo parlando di THE Chris Evans. È un attore di talento noto soprattutto per il ruolo di Steve Rogers/Captain America in diversi film del Marvel Cinematic Universe.

Le persone hanno parlato con una fonte vicina a Evans e/o Baptista per ottenere informazioni sullo stato della loro relazione. La fonte afferma che i due attori si frequentano da oltre un anno e sono seri. La fonte dice anche: “Sono innamorati e Chris non è mai stato più felice. La sua famiglia e i suoi amici la adorano tutti”. Tuttavia, è importante ricordare che né Baptista né Evans si sono dichiarati e hanno annunciato che si stanno frequentando.

La coppia ha suscitato per la prima volta voci sugli appuntamenti nel gennaio 2022, ma i fan hanno ipotizzato che qualcosa di romantico sia iniziato tra loro nel 2020. Come riportato da Just Jared, i fan della star Marvel hanno notato che Evans ha iniziato a seguire Alba su Instagram nell’autunno del 2020. Tuttavia, Alba non lo ha seguito fino a giugno 2021.

Molti fan credono che Alba e Chris si siano incontrati quando entrambi stavano girando progetti in Europa nel 2021. Alba stava girando suora guerriera stagione 2, e Chris stava girando L’uomo grigio. Alcune persone credono persino che alcune foto e video sugli account sui social media di Alba e Chris diano la prova che a volte stavano fisicamente insieme. Tuttavia, non ci sono conferme che i due attori stiano uscendo insieme, anche se ci sono prove che indicano che hanno una relazione. Onestamente, probabilmente vogliono mantenere la loro relazione privata, e questo è sicuramente comprensibile.

Puoi catturare Alba Baptista nei panni di Ava Silva suora guerriera stagione 2, ora in streaming solo su Netflix.