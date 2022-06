Con chi esce la star di The Umbrella Academy, David Castañeda?

Insieme a L’Accademia degli Ombrelli finalmente tornando tra pochi giorni, i fan potrebbero essere curiosi di controllare come stanno i loro fratelli Hargreeves preferiti. David Castañeda tornerà a interpretare il numero 5, il lanciatore di coltelli Diego L’Accademia degli Ombrelli stagione 3. Ha spesso interessi romantici nello show, ma che dire nella vita reale?

L’attore è innegabilmente talentuoso, carismatico e bello, non è una sorpresa che così tanti fan lo considerino la loro cotta per celebrità. Diego è anche un personaggio popolare della serie, quindi la curiosità su chi esce con David nella vita reale è lì.

Di seguito esamineremo chi, se qualcuno, sta uscendo con l’attore, o almeno cosa sappiamo della sua presunta vita amorosa a partire dal 2022.

Con chi esce David Castañeda nel 2022?

David è una persona piuttosto riservata quando si tratta della sua vita romantica. Anche se non ha problemi a condividere foto, battute interne, meme e video in giro con i suoi amici (come il suo Accademia degli Ombrelli bestie Justin Min, che interpreta Ben nello show), generalmente non condivide informazioni su chi sta uscendo.

I fan hanno a lungo ipotizzato che David stia uscendo con il suo interesse amoroso sullo schermo e co-protagonista Ritu Arya, che si è unito L’Accademia degli Ombrelli nella stagione 2 come Lila Pitts. Anche Lila è tornata per la terza stagione.

La chimica tra Ritu e David è innegabile e sembrano avere una stretta amicizia fuori dallo schermo poiché condividono spesso foto e video che si trovano insieme sulle rispettive pagine dei social media. Spesso si supportano a vicenda nei loro progetti al di fuori di Netflix.

Ovviamente, niente di tutto ciò significa che si stanno davvero frequentando. Potrebbero essere solo buoni amici, così come la maggior parte del cast. Nessuno dei due ha ufficialmente confermato o smentito la voce, quindi, per ora, è tutto qui, solo una voce.

L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 uscirà mercoledì 22 giugno su Netflix.