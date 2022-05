È un momento molto eccitante per Cose più strane protagonista Millie Bobby Brown e il resto del cast. È sicuramente un momento emozionante per noi fan poiché possiamo ufficialmente dire che l’attesissima quarta stagione è a pochi giorni di distanza. Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato!

Brown ha brillato completamente nel dramma di fantascienza. Non riesco davvero a vedere nessun altro giocare a Eleven. Iniziando così giovane, ha davvero mostrato il suo talento sin dal primo episodio. Ed è riuscita a impressionarci sempre di più ogni stagione.

Il 18enne ha stordito il Cose più strane premiere della quarta stagione e ha avuto un ospite speciale con lei.

Con chi esce la star di Stranger Things, Millie Bobby Brown?

In molte delle foto della premiere, puoi vedere il Cose più strane attrice in posa con un bel ragazzo. Quello è il suo ragazzo, Jake Bongiovi. Il ventenne è figlio del famoso cantante Jon Bon Jovi e di sua moglie, Dorothea Hurley.

Secondo Elle, Bongiovi è uno studente della Syracuse University. Sulla descrizione della sua pagina Instagram, ha scritto “attore”, ma sembra che non abbia ancora ruoli ufficiali. Se vuoi vedere foto carine della coppia, assicurati di seguire i due su Instagram dove pubblicano scatti del loro tempo insieme. Brown può essere trovato su @milliebobbybrown e il manico di Bongiovi è @jakebongiovi.

Non si sa quando hanno ufficializzato esattamente le cose, ma sembra essere intorno al novembre 2021. Bongiovi ha pubblicato una foto dei due nel giugno 2021 pochi mesi prima. Ma non è chiaro se si frequentassero allora o forse solo amici.

Non importa quando l’hanno ufficializzato, questa coppia è troppo carina! Hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso a marzo ai BAFTA Awards, poi hanno posato magnificamente al Cose più strane prima. Ecco Millie e Jake!

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 arriva su Netflix venerdì 27 maggio.