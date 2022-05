Con chi esce la star di Stranger Things Gaten Matarazzo?

BROOKLYN, NEW YORK – 14 MAGGIO: Gaten Matarazzo partecipa alla premiere della stagione 4 di “Stranger Things” di Netflix a Netflix Brooklyn il 14 maggio 2022 a Brooklyn, New York. (Foto di Roy Rochlin/Getty Images)

Sei pronto per essere riportato indietro nel Cose più strane mondo quando Cose più strane la prima parte della stagione 4 debutterà su Netflix il 27 maggio? Siamo e difficilmente riusciamo a contenere la nostra eccitazione! La nostra eccitazione è aumentata solo dopo aver visto le foto del cast vestito a festa sul red carpet dei vari Cose più strane anteprime della quarta stagione. Ma abbiamo notato che alcune stelle avevano un altro significativo sulle loro braccia. Più specificamente, Gaten Matarazzo è stato avvistato con una bellissima giovane donna in una delle anteprime, il che ci ha portato a chiederci chi fosse la misteriosa signora.

Gaten interpreta lo sciocco e bizzarro Dustin Henderson nella serie di fantascienza. Mentre guardavamo le storie d’amore in erba di Eleven e Mike, Lucas e Max, Dustin si stava perdendo qualcosa. Fortunatamente, Dustin ha finito per incontrare qualcuno e avere una ragazza nella terza stagione. E sembra che Dustin non sia l’unico ad avere una ragazza. Gaten sta attualmente uscendo con una donna fortunata e sembra che si frequentino da un po’.

Continua a leggere per scoprire con chi ha attualmente una relazione Gaten Matarazzo!

La fidanzata di Gaten Matarazzo

Allora ecco lo scoop! Gaten esce con l’attrice Elizabeth Yu. Potresti avere familiarità con il nome di Yu perché è destinata a recitare in un film intitolato Da qualche parte nel Queens e la serie live-action Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria. Gaten ed Elizabeth hanno appena celebrato il loro quarto anniversario nel marzo 2022. Il 5 marzo, Gaten ha pubblicato un breve ma dolce messaggio sul loro quarto anniversario sulla sua pagina Instagram. Disse: “Quattro anni? Questa è roba. Ti amo. Grazie per essere il mio migliore amico. Buon anniversario gobba. Modifica: sono in ritardo di un’ora per il post😒. Sahwy.

Gaten ed Elizabeth non hanno paura di far entrare i fan nella loro vita privata. Pubblicano spesso foto l’uno dell’altro e tra di loro sulle loro pagine Instagram. Si frequentano da marzo 2018 e sembra che anche le loro famiglie supportino la loro relazione. In un’intervista con Us Weekly a settembre 2018, Gaten ha parlato di quanto la sua famiglia ami Elizabeth. Ha detto: “La mia famiglia la ama, è fantastica. Mio fratello e mia sorella vanno d’accordo con lei”. Quattro anni dopo e stanno ancora andando forte! Non ami solo il giovane amore?

Mi piacerebbe vedere Gaten ed Elizabeth recitare insieme in uno spettacolo o in un film. Netflix, per favore fallo accadere!

Cose più strane la stagione 4 parte 1 arriva su Netflix il 27 maggio!