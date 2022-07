Con chi esce Jamie Campbell Bower (Vecna)? Lo stato relazionale della star di Stranger Things

Sconosciuto Le cose la stagione 4 è ora in streaming su Netflix ed è probabile che tu abbia già guardato in modo abbuffato la lunga stagione di nove episodi. Nella quarta stagione, ci vengono presentati diversi nuovi personaggi, ma uno dei personaggi che si è distinto di più è il nuovo cattivo di questa stagione, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

Vecna ​​è l’ultimo grande cattivo di Hawkin, causando caos e distruzione. È una creatura umanoide che risiede nel Sottosopra, depreda i cittadini più vulnerabili di Hawkin e usa le sue capacità psicocinetiche per controllare le menti e i corpi delle sue vittime prima di ucciderle.

I fan hanno avuto solo cose positive da dire sul ritratto di Vecna ​​da parte di Jamie Campbell Bower e non vedono l’ora di vedere quali problemi causerà in Cose più strane stagione 5. Voglio dire, Vecna ​​è il cattivo più forte del Cose più strane i bambini hanno affrontato finora. E secondo me il più terrificante.

Ma mentre aspettiamo che la quinta stagione arrivi su Netflix, conosciamo un po’ meglio Jamie Campbell Bower. Con chi esce l’attore Vecna? Di seguito, abbiamo condiviso lo stato attuale della relazione di Jamie.

Con chi esce la star di Stranger Things Jamie Campbell Bower?

Mi dispiace, signore. Jamie è attualmente fuori mercato. Ha una relazione con un talent manager di nome Jess Moloney. I piccioncini hanno fatto il loro primo debutto pubblico in coppia al Cose più strane premiere della stagione 4 a New York il 14 maggio.

Secondo Page Six, la coppia si frequenta da quasi un anno e mezzo. Il 27 giugno sono stati avvistati su una spiaggia di Malibu, in California, mentre trascorrevano del tempo insieme. I paparazzi hanno catturato diverse foto intime di loro che si chiudevano le labbra mentre prendevano il sole.

In un’altra foto fornita da Page Six, Jamie e Jess sono stati visti mentre praticavano mosse yoga nelle loro mute. Jess è stata anche vista posare la testa sul petto di Jamie in una foto. La bella coppia non ha esitato a mostrare affetto, quindi penso che sia sicuro dire che stanno andando forte.

Storia degli appuntamenti di Jamie Campbell Bower

Jamie ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni. Come riportato da J-14, Jamie ha iniziato a frequentare l’attrice Bonnie Wright nel 2009. Si sono fidanzati nel 2011 ma hanno rotto le cose nel 2012. Dal 2012 al 2018, ha avuto una relazione continua con Emilia a Parigi protagonista Lily Collins. Durante il loro tempo libero, Jamie usciva con altre persone.

A partire da marzo 2014, ha iniziato a frequentare la modella Matilda Lowther. Hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso al party BAFTA Breakthrough Brits 2014. Si sono lasciati nel 2015 prima di tornare insieme nel 2016. Nel novembre 2017 hanno rotto le cose per sempre.

Poi, nel 2018, ha iniziato a frequentare la tatuatrice Ruby Quilter. Hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso alla premiere londinese di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald ma ha rotto le cose l’anno successivo.

Puoi catturare Jamie Campbell Bower nei panni di Vecna Cose più strane stagione 4 solo su Netflix.