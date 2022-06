Con chi esce Elliot Page? Lo stato relazionale della star dell’Umbrella Academy

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – 27 MARZO: Elliot Page partecipa alla 94a edizione degli Academy Awards a Hollywood e Highland il 27 marzo 2022 a Hollywood, California. (Foto di Mike Coppola/Getty Images)

Elliot Page, 35 anni, è Viktor Hargreeves The Umbrella Academy stagione 3! Con chi esce l’attore nella vita reale? Scopri questo e altro!

L’attesa di due anni è quasi finita! Siamo a pochi giorni dall’uscita di The Umbrella Academy stagione 3 e non sappiamo voi, ma abbiamo contato alla rovescia i giorni, le ore e i minuti fino a quando potremo finalmente abbuffarci dei 10 nuovi episodi (o forse proveremo a razionarli questa volta?… ma è improbabile) . I fratelli super potenti torneranno sul nostro schermo il 22 giugno.

Nella terza stagione della serie di successo di Netflix, il personaggio che abbiamo imparato a conoscere e ad amare Vanya Hargreeves si rivela un uomo transgender in corrispondenza della transizione di Elliot Page nella vita reale nel 2020, questo si riflette nella serie, quindi preparati a saluta Vanya e saluta Viktor! Anche se non vediamo l’ora di vedere la storia svolgersi sullo schermo, siamo stati impegnati a tenere traccia delle vite personali degli attori nello show. Se ti stavi chiedendo con chi esce attualmente Elliot Page, allora sei nel posto giusto. Abbiamo tutti gli ultimi dettagli e la cronologia degli appuntamenti per la stella qui sotto!

Con chi esce Elliot Page in questo momento?

Al momento, sembra che il 35enne al momento non esca con nessuno. Secondo meaww.com, l’attore si sta attualmente concentrando sulla sua carriera e sul “godersi la vita da single”. Certo, potrebbe uscire con qualcuno lontano dalle luci della ribalta e tenere nascosti i dettagli, poiché molte celebrità scelgono di farlo per mantenere privati ​​alcuni aspetti delle loro relazioni, ma non possiamo esserne sicuri!

La storia delle relazioni di Elliot Page è la star di The Umbrella Academy

In precedenza, Elliot Page era sposata con la ballerina e coreografa Emma Portner, sebbene la Accademia degli Ombrelli l’attore ha chiesto il divorzio nel gennaio 2021. Stavano insieme dal 2017 ma hanno scelto di separarsi nel 2020 e divorziare l’anno successivo. Secondo Ranker, queste sono le altre persone con cui Elliot Page è uscito una volta o si dice che abbia frequentato: