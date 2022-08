Con chi esce David Corenswet? Guarda lo stato della relazione della star di Both Ways

Negli ultimi anni, potresti essere diventato un grande fan di David Corenswet dai suoi ruoli rivoluzionari nella serie Netflix Il politico e Hollywood. Grazie a Ryan Murphy, che ha prodotto entrambe le serie, abbiamo un nuovo rubacuori tra le mani, ed è nel nuovo film Guarda in entrambi i modi.

La commedia drammatica romantica Netflix vede Lili Reinhart nei panni di Natalie, una laureata la cui vita si divide in due realtà separate: una in cui è incinta e l’altra in cui non lo è. Entrambi i percorsi la portano lungo strade tortuose, con una che porta a David Corenswet nei panni di Jake.

Se non avevi già una cotta per l’affascinante e talentuoso attore dal suo precedente lavoro su Netflix e oltre, allora sarai davvero perplesso con lui nel suo primo turno come protagonista di una commedia romantica. (Oh, a proposito, è molto alto!)

Ma David Corenswet è single o ha una relazione? Ecco cosa sappiamo in questo momento dell’inafferrabile Guarda in entrambi i modi attore.

David Corenswet è single?

Ad agosto 2022, sembra che David Corenswet sia single. L’attore, che ha oltre 340.000 follower su Instagram, tende a tenere per sé la sua vita privata e a condividere solo post sul suo lavoro. Corenswet non ha commentato pubblicamente lo stato della sua relazione.

Allo stesso modo, l’attore non è stato collegato a nessuno dei suoi famosi co-protagonisti oa nessun altro per quella materia. Se sei un suo fan, dovrai tenere d’occhio la sua pagina per eventuali aggiornamenti sullo stato della sua relazione, ma supponiamo che con quel sorriso e fossette come quelle, non sarà sul mercato per molto tempo.

Per altri David Corenswet, assicurati di guardare Guarda in entrambi i modi ora su Netflix. L’attore appare anche nei titoli Netflix Il politico e Hollywood. Sarà presto visto nel prossimo film horror Perla.