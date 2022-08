Con chi esce Darren Barnet? Stato sentimentale della star di Never Have I Ever

Quando la serie originale di commedie per adolescenti Netflix Io non ho mai presentato in anteprima su Netflix nel 2020, molti dei suoi giovani membri del cast sono diventati delle star di successo. Naturalmente, il robusto interprete di Paxton Hall-Yoshida, Darren Barnet, diventa un rubacuori sfrenato.

Oltre ad apparire negli episodi di Menti criminali, SWAT e Questi siamo noi (nel ruolo del giovane Jack), Darren Barnet è arrivato sulla scena Io non ho mai come una faccia fresca, ed è sicuramente uno il cui professionista e sforzi personali con cui vorrai stare al passo.

Sebbene Darren Barnet interpreti un adolescente sullo schermo, in realtà ha 31 anni nella vita reale, il che potrebbe far sentire un po’ meglio alcuni spettatori riguardo alla cotta per il Io non ho mai stella. Ma che dire dello stato della relazione di Barnet fuori dallo schermo?

A quanto pare, il singolo di Barnet in questi giorni, ma nel 2021 la star aveva una fidanzata attrice, con la quale ha recitato in un film natalizio originale di Netflix di successo.

Darren Barnet fidanzata 2022

Sebbene nulla sia stato confermato da Barnet, sembra aver rotto tranquillamente con l’attrice Mikaela Hoover. La coppia ha precedentemente condiviso le foto l’uno dell’altro su Instagram, ma in seguito al rilascio di Ama tanto, sembra che gli attori si siano divisi.

Nel 2021, Darren Barnet è uscito con l’attrice 38enne. Ultimamente, i post su Instagram di Barnet si sono concentrati sui suoi sforzi professionali, inclusa l’ultima stagione di Io non ho mai.

Mikaela Hoover è apparsa in episodi di famosi programmi televisivi come Lieto fine, come ho incontrato tua madre, 2 ragazze al verde e Lucifero. Era nella commedia romantica di Netflix Vacanza e poi è apparso in La squadra suicida e la commedia romantica di Netflix Ama tanto, interpretato anche da Nina Dobrev e Barnet.

Puoi guardare Darren Barnet di nuovo in azione nei panni di Paxton Io non ho mai stagione 3 quando Daxton finalmente salpa. L’attore non sta uscendo con nessuno dei suoi co-protagonisti, ma poiché il cast promuove la terza stagione e si prepara per l’uscita dell’ultima stagione il prossimo anno, è chiaro che sono tutti molto legati.

Guardare Io non ho mai stagione 3 solo su Netflix.