Con chi esce Ana de Armas? Lo stato della relazione tra le star di Grey Man e Blonde

Ana de Armas lo ha assolutamente ucciso ultimamente! La talentuosa attrice ha recitato in film popolari Coltelli fuorifilm appena uscito L’uomo grigioe il prossimo film biografico su Netflix bionda.

Nella sua ultima uscita cinematografica, L’uomo grigio, de Armas ha assunto il ruolo dell’agente Dani Miranda. Opera indipendentemente dalla legge e dalla squadra Sierra. L’agente è una risorsa volatile per Court Gentry, poiché è letale quanto lui.

Personalmente, sono molto entusiasta di vederla in Netflix bionda. Basandomi sul teaser trailer, l’attrice mi ha già fatto venire i brividi. Incarna così bene Marilyn Monroe. So che sta per buttarlo fuori dal parco!

De Armas è diventata un’attrice molto popolare e conosciuta nel settore. Quindi i fan potrebbero chiedersi come sia la sua vita amorosa in questo momento.

Il fidanzato di Ana de Armas

Secondo Elle, la bellezza cubana esce con il dirigente di Tinder Paul Boukadakis da poco più di un anno. Anche se non è così che i due si sono conosciuti. La coppia è stata presentata da un amico comune durante la pandemia.

Boukadakis è cresciuto a Tulsa, in Oklahoma. Prima del suo lavoro in Tinder, è stato co-fondatore e CEO di un’app di condivisione video chiamata Wheel, secondo il notiziario. Ora, la coppia vive insieme nella Grande Mela.

Sembra anche che i due siano molto riservati in quanto non hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso e de Armas non ha pubblicato nulla che confermi che si frequentano sul suo account Instagram. C’è probabilmente una ragione per cui l’attrice ha scelto di tenere la sua relazione fuori dai riflettori dopo la rottura con l’attore Ben Affleck.

Storia degli appuntamenti di Ana de Armas

Nel 2010, De Armas ha frequentato l’attore spagnolo Marc Clotet ei due si sono sposati nel luglio 2011. Hanno poi divorziato nel 2013. Successivamente è stata fidanzata con il talent manager Franklin Latt dall’inizio del 2015 alla fine del 2016.

La sua relazione più importante era però con Affleck. I due si sono conosciuti sul set di Acque profonde nel 2019 e sono stati insieme per quasi un anno. La loro relazione ha ricevuto molta attenzione da parte dei media. Speriamo che l’attrice sia molto felice con il suo nuovo fidanzato e gli auguriamo il meglio!

Puoi vedere Ana de Armas su L’uomo grigioora in streaming su Netflix.