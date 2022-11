Con chi è uscito con Dodi Fayed prima di Diana in The Crown?

*Spoiler in vista della quinta stagione di The Crown*

La quinta stagione di The Crown è fondamentale per Diana poiché la sua relazione in declino con il principe Carlo finisce finalmente con il divorzio.

Lungo la strada, la nuova stagione introduce anche Diana a un’altra persona chiave nella sua vita, Dodi Fayed, il suo amante e un altro passeggero nell’auto la notte del fatidico incidente d’auto che ha causato la morte di entrambi.

Tuttavia, per contribuire a dare un ulteriore contesto alla vita di Dodi, The Crown mostra anche che era coinvolto sentimentalmente prima della sua relazione con Diana – ma con chi usciva esattamente Dodi Fayed prima di Diana??

La Corona presenta Dodi Fayed

Il terzo episodio della quinta stagione di The Crown è un allontanamento da gran parte della serie poiché l’obiettivo principale non sono le azioni della regina Elisabetta II o dei membri della famiglia reale.

Invece, l’episodio si concentra sull’uomo d’affari egiziano Mohamed Al Fayed e segue il suo viaggio da un umile venditore ambulante a un famoso miliardario e proprietario di Harrods.

Nella storia di Al Fayed c’è anche suo figlio, Dodi, che trova il suo successo come produttore cinematografico, con il suo film del 1981 Chariots Of Fire che vince il premio come miglior film agli Oscar.

Gli ultimi momenti dell’episodio si svolgono al Royal Windsor Horse Show che Mohamed Al Fayed ha sponsorizzato nella speranza di incontrare la regina.

Ma invece, Diana ha preso il posto del monarca al fianco di Al Fayed, e hanno scherzato sul suo soprannome, Mou Mou.

Durante la scena gioviale, Diana viene presentata per la prima volta a Dodi Fayed.

Nel frattempo, la regina e la principessa Margaret vegliano, dicendo loro che Diana e il Fayed sono una coppia fatta in paradiso, il che è un po’ presagio dato il destino che attende Diana e Dodi.

Con chi è uscito con Dodi Fayed prima di Diana?

Dodi Fayed appare di nuovo nell’episodio 10 ma non esce ancora con Diana.

Invece, lo vediamo coinvolto sentimentalmente con l’attrice e modella americana Kelly Fisher, con Dodi che l’aiuta a imparare le battute durante un viaggio in aereo prima di presentarla a suo padre.

Secondo quanto riferito, la loro relazione era seria poiché Kelly ha affermato che lei e Dodi stavano insieme da due anni, vivevano insieme a Malibu, in California, ed erano fidanzati per sposarsi.

Prima del suo fidanzamento con Kelly Fisher, la relazione romantica più degna di nota di Dodi Fayed è stata il suo primo matrimonio con la modella Suzanne Gregard.

Anche se, dopo essersi sposati nel 1986, il loro matrimonio si è concluso con un divorzio dopo soli otto mesi.

Che fine ha fatto Kelly Fisher?

Nell’estate del 1997, Diana trascorse la sua estate con Mohamed Al Fayed e durante le vacanze lei e Dodi furono coinvolti sentimentalmente.

Secondo quanto riportato da GoodTo, Kelly ha appreso della relazione mentre era in vacanza su uno degli yacht di famiglia a St Tropez, nel sud della Francia.

Ha affermato che Dodi ha interrotto la loro relazione al telefono, una chiamata che è stata registrata e successivamente riprodotta in un’inchiesta del 2007 sulla morte di Diana.

Oggi, Kelly Fisher è ora sposata con un pilota e la coppia condivide una figlia.

La quinta stagione di The Crown è disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata mercoledì 9 novembre 2022.

