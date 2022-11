Con chi è sposata la star di Falling for Christmas?

Lindsay Lohan è un nome che molti riconosceranno. L’attrice, che è diventata famosa per aver recitato in classici come La trappola dei genitori, Venerdì stranoe Cattive ragazze — è tornato di recente nel mondo della recitazione con un film natalizio di Netflix. Cadendo per Natale, che è stato rilasciato il 10 novembre, segue una ricca ereditiera che si ritrova alle cure di un affascinante proprietario di una baita dopo aver subito un incidente sugli sci che le ha provocato un’amnesia temporanea.

Come con la maggior parte dei film di Natale, la premessa principale di Cadendo per Natale – se non è evidente dal titolo — è una storia d’amore, e Lindsay Lohan non è estranea a quel fronte, avendo avuto la sua storia d’amore vorticosa da favola anche nella vita reale.

Il Solo la mia fortuna l’attrice ha annunciato di essere stata fidanzata alla fine del 2021 con Bader Shammas e solo pochi mesi dopo ha detto “Lo voglio” a Dubai. Ma chi è il marito di Lindsay Lohan? Ecco tutto quello che sappiamo su Bader Shammas.

Chi è il marito di Lindsay Lohan?

Nel luglio 2022, Lindsay Lohan ha confermato di aver sposato il suo fidanzato Bader Shammas in un post su Instagram chiamandolo suo “marito”. All’epoca scrisse:

“Sono la donna più fortunata del mondo. Non perché ho bisogno di un uomo, ma perché mi ha trovato e sapeva che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordito che questo sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”.

Allora, chi è Badar Shammas?

Secondo i rapporti, Badar è vicepresidente aggiunto del Credit Suisse. Secondo il suo sito web ufficiale, Credit Suisse è “una società leader di servizi finanziari, che fornisce consulenza ai clienti in tutti gli aspetti della finanza, in tutto il mondo e 24 ore su 24”.

La coppia vive insieme a Dubai, ma non si sa molto altro sul marito di Lindsay Lohan o sulla sua vita personale poiché sembra preferire tenersi per sé, soprattutto sui social media, optando per mantenere privati ​​il ​​suo Instagram e i suoi social.