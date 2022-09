Con chi è fidanzata?

Nell’oscurità segue una donna cieca in missione, destinata a risolvere l’omicidio della sua amica dopo che il corpo della sua amica è scomparso prima dell’arrivo della polizia. E dopo quattro stagioni, il popolare spettacolo è giunto al termine. Ed è la fine totale di un’era!

Nell’oscurità stagione 4, che è l’ultima stagione dello show di successo della CW, presentato in anteprima su Netflix il 13 settembre, e mentre la storia di Murphy Mason potrebbe essere arrivata a un lieto fine dopo un periodo piuttosto difficile, l’attrice che la interpreta, Perry Mattfeld, ha anche molto da guardare avanti in futuro!

Perry Mattfeld è fidanzato! Se ti stai chiedendo chi incontrerà l’attrice alla fine del corridoio, abbiamo tutti i dettagli per il suo fidanzamento qui sotto!

Con chi è fidanzato la star di In the Dark Perry Mattfeld?

La splendida attrice – che interpreta il protagonista Murphy Mason – si sta preparando per camminare lungo il corridoio! La 28enne, nota anche per il ruolo di Mel in Senza vergogna e FrankenGirl dentro I Maghi di Waverly, ha recentemente annunciato che si sposerà con l’ex quarterback della NFL, Mark Sanchez, 35 anni.

A maggio, il quarterback si è inginocchiato per il Nell’oscurità star a fare la GRANDE domanda durante una vacanza su un’isola nei Caraibi orientali, secondo People.

“La proposta è avvenuta al tramonto di lunedì 9 maggio, al Belmond Cap Juluca, sulla bellissima isola di Anguilla”, ha detto l’attrice alla pubblicazione in quel momento.

In questo momento non ci sono molte novità sui loro piani di matrimonio, ma siamo sicuri che siano nel pieno dei preparativi!

Mark Sanchez è un ex quarterback di calcio che ha giocato nella National Football League per 10 stagioni. Ora è un analista di giochi per FOX Sports.