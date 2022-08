Con All the Cliffhangers, “Uncoupled” di Neil Patrick Harris lascia una finestra spalancata per la seconda stagione

Se hai completato la visione Disaccoppiato, anche tu avresti queste domande. Protagonista Neil Patrick Harris, questa commedia romantica americana è in streaming su Netflix. La prima stagione di 8 episodi dello show ha lasciato i fan con alcuni cliffhanger e ora, i fan vogliono le risposte. Se non l’hai ancora visto, ti avvisiamo qui che potrebbe esserci spoiler avanti.

Il destino del cast, incluso Neil Patrick Harris, alla fine di Uncoupled

Il Come ho incontrato tua madre stella, Neil Patrick Harris, è tornato sullo schermo su Netflix Original Disaccoppiato. Le persone sembrano connettersi con la narrazione dello spettacolo. Anche se potrebbe sembrare una replica di Sex and the City, Disaccoppiato racconta la storia di una coppia gay che si è separata dopo 17 anni di unione. Per tutta la stagione 1, Michael Lawsonun agente immobiliare di New York interpretato da Neil, cerca di capire perché il suo fidanzato di lunga data ha rotto con lui.

Ha degli amici molto simpatici e anche le loro storie sono un’esplorazione parallela. Ma alla fine della stagione, anche le loro storie sono incompiute. Per esempio, Stanley ha rivelato ai suoi amici che gli è stato diagnosticato un cancro al seno. L’attore stesso dice di essere entusiasta di vedere cosa succede a Stanley ulteriormente nella storia. Brooks Ashmanskas parla del suo carattere e dice, “È un ragazzo meraviglioso e un personaggio interessante da guardare. È imprevedibile dove sta andando, quindi ora che c’è qualcosa che gli è stato imposto, vedremo come reagirà.

Un altro personaggio la cui storia non hanno finito è Billy Burns. Billy, il migliore amico di Michael, è un “amico divertente”. Ma essere un divertimento e una persona di riferimento ha i suoi effetti collaterali. Emerson Brooks, che ha interpretato il personaggio, dice che il fatto che Stanley non potesse portare Billy all’appuntamento dal suo dottore era un avvertimento. Dice anche che se c’è una prossima stagione, Emerson vorrebbe scavare più a fondo nell’anima del suo personaggio Billy.

E poi c’è lo stesso Michael Lawson. Alla fine, Michael torna a casa da un matrimonio solo per scoprire che Collin lo sta aspettando. Per tutto questo tempo, Michael ha lottato con se stesso per andare avanti. Ora, all’improvviso, il suo l’ex torna nella sua vita chiedendosi se avesse commesso un errore.

Bene, tutte queste storie incompiute sono ampie finestre per la stagione 2 dello show. Qual è la tua opinione sulla fine dello show? Hai qualche teoria sulle loro storie che vanno avanti? Condividi con noi nella casella dei commenti qui sotto.

