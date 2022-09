Come Yelena Belova di Florence Pugh ha spianato la strada a Deadpool di Ryan Reynolds nel MCU

Per molto tempo, i fan hanno aspettato di vedere Deadpool, una parte dell’Universo Marvel, e forse anche avere incroci con altri film di supereroi. Tuttavia, i loro desideri sono rimasti insoddisfatti. Infatti, durante l’ultimo D3 Expo, la Marvel ha annunciato ogni altro film che uscirà nella fase 6, ma non ha menzionato Deadpool 3. Il film è stato un blockbuster quando è stato distribuito per la prima volta nel 2016, con Ryan Reynolds in testa.

Tuttavia, l’r-rating del film e le numerose bombe atomiche del personaggio non si adattavano bene alla Marvel amante dei PG. Ma i fan adorano le battute irriverenti e l’atteggiamento irriverente di Deadpool. Ne vediamo un po’ dentro Elena Belova in Vedova Nera e Occhio di Falco. Ed è rinfrescante da vedere Florence Pugh porta quel personaggio sullo schermoper non parlare del fatto che ci mostra anche come l’umorismo di Deadpool può funzionare nel MCU.

LEGGI ANCHE: Ryan Reynolds condivide “iPoster”” di “Spirite” di Will Ferrell StarrerFlick e non sono altro che allettanti

Deadpool con Ryan Reynolds può lavorare nel MCU se Yelena Belova di FlorencePugh può farlo

Deadpool è amato per il suo quarto personaggio che rompe il muro e per i commenti offensivi. Anche se Yelena non è un Deadpool femminile, conserva il carattere autoreferenziale e le provocazioni sarcastiche che sono così divertenti da guardare sullo schermo. Florence Pugh ha incarnato il ruolo come nessun altro e ha offerto un meta-commento esilarante.

Ha trascorso gran parte del tempo sullo schermo in Black Widow prendendo in giro il Vendicatori e non adorarli. La posa iconica di BlackWidow è stata anche molto irritante per lei. Ha cercato di copiare la sua posa una volta, solo per deridersi immediatamente. Il suo umorismo autoreferenziale ha affascinato il pubblico ed è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan.

LEGGI ANCHE: Il 3 volte padre e multimilionario Ryan Reynolds si impegna a dare il via alle carriere di CreativeBeginners con CreativeBeginners

I fan avevano ragione a preoccuparsi del futuro di Deadpool una volta che la Disney ha acquisito la Fox. Ma Yelena ci ha mostrato che il meta-umorismo è qualcosa che può funzionare nel MCU. Inoltre, Kevin Feige, il capo della Marvel, ha già assicurato ai fan che Deadpool manterrà il rating R.

Ryan Reynolds è già a bordo per la terza puntata e ha iniziato a prepararsi per interpretare di nuovo il Merc con la bocca. Shawn Levy si riunirà di nuovo con il canadese per dirigere il film.

Sei pronto per Deadpool 3?

Il post Come Yelena Belova di Florence Pugh ha spianato la strada a Deadpool di Ryan Reynolds nel MCU è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.