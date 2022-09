Come volto attuale del DCEU, è saggio che Henry Cavill si dimetta per un ruolo minore con MCU?

Come fan, è strano quanto ci affezioniamo ai personaggi di fantasia e agli attori che li interpretano. A maggior ragione, se il l’attore è l’incarnazione letterale del personaggio si mette a giocare. C’è un esempio migliore di questo di Henry Cavill L’uomo d’Acciaio? Avendo già interpretato Superman in tre film della DCEU, il pubblico lo è aspettando con il fiato sospeso che Cavill riprendesse i panni del figlio di Krypton. Tuttavia, tra le recenti voci sul suo potenziale passaggio al MCU, il destino di Cavill nel DCEU è appeso a un filo.

Con la Marvel in espansione esponenziale, Lo stregone la presunta considerazione da parte della star di saltare la nave sembra una decisione di carriera perfettamente sana. Tuttavia, essendo uno dei più grandi e antichi supereroi là fuori, la Marvel può offrirgli un personaggio che corrisponda allo status di Superman? Esponiamo tutti i fatti e le voci che conosciamo e proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla situazione.

Il destino di Superman diminuisce nel DCEU

Per ammissione dello stesso Cavill, c’è almeno un’altra apparizione in Superman nella borsa dell’attore britannico. Comunque sia, il scuttlebutt intorno a lui unendosi al MCU non si è minimamente spento. E perché dovrebbe? Il 2017 Lega della Giustizia era L’ultima esibizione di Superman di Henry Cavill. In seguito, a parte qualche sussurro infondato e speculazioni dei fan, non c’è molto da fare sul fronte DC.

Per aggiungere a ciò, la Warner Bros. è su a grande baldoria di riduzione dei costi con la sua ultima vittima che è il protagonista di Leslie Grace, Cattiva ragazza. E chi può dimenticare l’elefante nella stanza? Il sindaco polemiche e crisi con Il flash coinvolgendo il suo attore Ezra Miller sicuramente tiene le mani dello studio occupate. Con tutto questo allo scoperto, ha senso il presunto cambiamento di fedeltà di Cavill?

Quanto andrà bene l’MCU per Henry Cavill?

Sin dalla prima menzione del suo periodo meraviglioso, i fan hanno un elenco completo di potenziali ruoli per Cavill. Da Il fratello di Vison, Wonder Manfino alla quintessenza dell’eroismo Ciclope dal X-Men, una varietà di personaggi è ben abbinata per il fusto britannico. I fan lo vedono anche come il cattivo con una buona serie di vittorie, il dottor Destino o anche Reed Richards o Mr. Fantastic invece di John Krasinski.

Allora, dove sta esattamente il problema? Con assolutamente non c’è carenza di materiale di base, si può effettivamente definire il Marvel Cinematic Universe come infinito. Questo potrebbe non essere il vantaggio che pensiamo che sia. Con il Vendicatori il franchise che stabilisce una base così solida, le aspettative per i supereroi di seconda generazione sfornati dalla Marvel sono alte. Finora lo è stato più errori che successi; Gli Eterni, Multiverso della folliae altro ancora.

Se Henry Cavill vuole lasciare il suo status di royalty a Washington e andare dall’altra parte, non dovrebbe valerne la pena? Dal Uomo d’acciaio al fratello di Vision, Wonder Man, potrebbe essere una retrocessione. Sarebbe un gioco da ragazzi se interpreta Hyperion o Sentry, che sono essenzialmente i personaggi Marvel Superman-Esque. A meno che l’MCU non riesca a inventare alcune trame strabilianti a sostegno, Cavill potrebbe aver bisogno di ulteriori riflessioni per lasciarsi alle spalle il DCEU.

Cosa ne pensi dell’ingresso di Henry Cavill nel MCU? Fateci sapere nei commenti. Nel frattempo, puoi dare un’occhiata Lo stregone e Enola Holmes in streaming su Netflix per un aggiornamento delle abilità recitative di Henry Cavill.

