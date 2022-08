“Come vendere droga online (veloce)” Stagione 4 in sviluppo su Netflix

La serie tedesca, Come vendere droga online (veloce), sta ottenendo una quarta stagione mentre lo sviluppo su Netflix per una quarta stagione è in corso, What’s on Netflix può confermare.

La serie è stata uno degli spettacoli più popolari della regione, riuscendo persino a guadagnare 2 settimane nelle prime 10 cifre orarie globali di Netflix. Tra il 25 luglio e l’8 agosto 2021, lo spettacolo ha raccolto 25,05 milioni di ore guardate a livello globale su Netflix.

Come accennato, Buba appena uscito su Netflix, che segue lo “strano” personaggio anni prima che incontrasse gli adolescenti nella serie madre. La storia è stata anche raccontata in un documentario pubblicato nel 2021 con Maximilian Schmidt.

DWDL.de è dietro le notizie e ha annunciato il rinnovo il 12 agosto.

È arrivato come parte di un’intervista ad ampio raggio dopo l’uscita di Buba su Netflix.

Matthias Murmann e Philipp Käßbohrer hanno parlato del loro progetto Netflix cancellato chiamato provvisoriamente Pauline e hanno dichiarato di avere “due nuovi progetti per Netflix” e poi hanno confermato che stavano lavorando alla stagione 4 di Come vendere droga online (velocemente).

La coppia ha poi parlato del motivo per cui stanno continuando lo spettacolo e alcune prime idee su cosa aspettarsi (questo segmento è stato tradotto dal tedesco in inglese):

“Philipp Käßbohrer: Ma la storia di “Come vendere droga online (veloce)” non ci ha mai veramente lasciati andare. Prima c’era il documentario “Shiny Flakes” ed è appena uscito “Buba”, che torna di nuovo in questo mondo. Dopo l’ultima stagione [season 3] quando ci stavamo lavorando, ci siamo resi conto: No, non era ancora così. Ecco perché stiamo ancora lavorando a una quarta stagione. Matthias Murmann: I personaggi ora non hanno più l’età scolare. Narrativamente, questa è una sfida entusiasmante: cosa stanno facendo delle loro vite? “Come vendere la droga” non è mai stata una serie di droga, ma sempre una storia di formazione. E come tutti sappiamo, la crescita inizia davvero dopo la laurea”.

Netflix continua a investire nei contenuti tedeschi con una serie di nuovi programmi e film annunciati all’inizio del 2022. I loro maggiori investimenti con i creatori tedeschi in arrivo includono Cleo (in arrivo su Netflix ad agosto 2022), 1899 dai creatori di Scuro (in arrivo su Netflix a novembre), L’imperatrice (in arrivo su Netflix a settembre 2022) e il ritorno di barbari entro quest’anno.

Tuttavia, diverse serie tedesche devono ancora superare la stagione 1, incluso Orizzonti, Cani di Berlino, Tribù d’Europa, e Kitz. I primi due sono stati cancellati mentre il futuro degli altri due è ancora in sospeso.

Non vedi l’ora di saperne di più Come vendere droga online (velocemente) su Netflix? Fateci sapere nei commenti.