Come utilizzare Netflix Discord bot per guardare la festa con i tuoi amici

Netflix ha annunciato il suo bot Discord per fare una festa con i tuoi amici e se ti stai chiedendo come usarlo, abbiamo tutte le risposte per te!

A chi non piace organizzare feste di guardia? Per anni le persone si sono riunite per guardare alcuni dei più grandi successi della piattaforma e ora Netflix ha cercato di rendere la vita un po’ più facile.

Gli amici possono gioire perché potrai organizzare una festa di sorveglianza su Discord comodamente da casa tua.