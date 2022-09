Come starebbero insieme Henry Cavill ed Elizabeth Olsen nel poster della “Casa del drago” della HBO?

Ci sono alcuni attori in cui puoi immaginare determinati ruoli, e loro appena in forma proprio dentro, per esempio, Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, Rowan Atkinson nei panni di Mr. Bean, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman e così via. Allo stesso modo, ogni volta che pensiamo a un personaggio in un dramma epico fantasy, Henry Cavill è l’attore che mi viene in mente. Nell’originale Netflix, Lo stregoneha interpretato un personaggio straordinario come Geralt di Rivia. E se potessi vederlo in un altro dramma storico con Elizabeth Olsen?

C’erano voci in merito Lo stregone star che si unisce al cast dell’attuale più grande dramma della HBO, Casa del Drago. Anche c’erano speculazioni su quale personaggio sarebbe perfetto per l’attore. Tuttavia, non è ancora confermato se Geralt di Rivia si unirà allo spettacolo. Nonostante ciò, e se potessi guarda un poster di Henry ed Elizabeth in posa per lo spettacolo?

Come sarebbe Henry Cavill con Elizabeth Olsen nella Casa del Drago?

Sia Henry che Elizabeth hanno un enorme fandom. Immagina di combinarli insieme per uno spettacolo di successo, Casa del Drago. Questo è come Superuomo e Wanda, entrambi provenienti da mondi diversi, guarderebbero insieme in una serie televisiva drammatica fantasy americana. Questi attori di talento lo sono ipotizzato per far parte dello spettacolo. Tuttavia, non c’è alcun annuncio ufficiale per lo stesso. Ma i fan non vedono l’ora che appaiano insieme. Pertanto, questo creato dai fan un manifesto immaginario di Henry ed Elizabeth che posano insieme per il Casa del Drago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 8 3 PIXEL (@83pixelstudios)

Il Wanda Vision e Lo stregone si dice che le stelle siano in trattative per unirsi Il famoso programma di successo della HBO e prequel di Il Trono di Spade, La Casa del Drago, per la seconda stagione. Il poster creato dai fan delle stelle per lo spettacolo ha scioccato tutti, in quanto è estremamente azzeccato. Trasmette il tema dello spettacolo con la massima forza e la coppia sembra essere pronta a combattere la battaglia con le loro armi.

LEGGI ANCHE: Will’ Streaming di House of the Dragon su Netflix? Dove puoi trasmettere in streaming la “serie prequel de Il Trono di Spade?

Se questi attori si uniranno davvero al cast dello spettacolo o meno è una domanda da un milione di dollari. Ma entrambi gli attori hanno esperienza nella rappresentazione personaggi forti, potenti e straordinari. Se questi due sono apparsi in questo spettacolo epicosarebbe il momento più felice per i fan. 83pixelstudios hanno fatto un ottimo lavoro combinando gli attori insieme per il poster. Ora, aspettiamo tutti e vediamo se le stelle appariranno davvero nello show.

Fino ad allora, ci piacerebbe conoscere il tuo lato dell’eccitazione. Pensi che queste due stelle sarebbero perfette per lo spettacolo? In cosa pensi potrebbero essere i ruoli di questi attori la Casa del Drago? Raccontaci tutto nella casella dei commenti qui sotto.

LEGGI ANCHE: Quando Henry Cavill ha ammesso di essere stato “abbastanza sfortunato in passato” durante i suoi primi giorni

Il post Come starebbero insieme Henry Cavill ed Elizabeth Olsen nel poster “La casa del drago” della HBO? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.