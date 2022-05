Come sei tu quello? La star della sesta stagione Alexis Eddy è morta?

Sei quello giusto? è un reality show così divertente che non abbiamo paura di ammettere che ci piace, quindi siamo felici che la sesta stagione sia stata appena aggiunta a Netflix all’inizio di questo mese. Ciò significa che attualmente AYTO? le stagioni 4 e 6 sono disponibili per la visione sullo streamer. Se sei nuovo nello show di MTV o un fan di lunga data che vuole rivedere, non c’è tempo come il presente per abbuffarsi.

Abbiamo tenuto il passo con molti dei concorrenti di Sei quello giusto?, vedendo la maggior parte delle partite perfette rompersi e entrare in nuove relazioni. Una notizia straziante è arrivata a gennaio 2020 quando è stata annunciata Sei quello giusto? La star della sesta stagione Alexis Eddy è morta. Aveva solo 23 anni.

Alexis era stata aperta sulla sua lotta con la dipendenza e nei mesi prima della sua morte ha condiviso di essere sobria. Nel settembre 2019, ha posato davanti a un centro di cura, sorridendo da un orecchio all’altro del suo processo di guarigione.

Sei quello giusto? Alexis Eddy della sesta stagione causa della morte

Come riportato da People Magazine, Alexis ha subito un arresto cardiaco ed è stata dichiarata morta sul posto quando la polizia è arrivata a casa sua. Sua nonna Carol Efaw ha parlato con Radar Online subito dopo la sua morte e ha detto alla pubblicazione che “era un OD”. Un rapporto tossicologico non è mai stato condiviso con il pubblico, quindi dovrebbe prendere il resoconto di sua nonna con le pinze.

“Mio figlio e mia nuora sono devastati”, ha detto la nonna di Alexis in quel momento. “Alexis era un’anima perduta.”

Quando la tragica notizia della morte di Alexis ha raggiunto Internet, più stelle di Sei quello giusto? reagito sui social. La coppia perfetta di Alexis nello show, Anthony Martin, è andato su Instagram per condividere una foto dei due insieme e ha scritto:

Mi sono svegliato con una notizia orribile. Non riesco ancora a credere che te ne sei andato. Avevamo parlato solo una settimana fa e non ho mai pensato in vita mia che sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Eri una persona così appassionata, umile, estroversa, amorevole ed è stato un tale onore averti incontrato e poterti chiamare amico. Ti amo così tanto Alexis e ci mancherai per sempre. RIP PM.

Sei quello giusto? La star Ethan Cohen ha detto su Twitter di aver parlato con Alexis il giorno prima della sua morte.

Riposa in pace, Alexis Eddy. Davvero andato troppo presto.