Come scorre il romanticismo quando “Boy Meets Boy”? Controlla questa recensione di Heartstopper prima di abbuffarti dell’adattamento del webcomic di Netflix

Le recenti versioni di Netflix sono state piene di emozione, suspense e, beh, terrore. La piattaforma sembrava aver trovato la sua nicchia contenuti legati alla criminalità a partire dal Inventare Anna a Il truffatore di Tinder e adesso Clark. Quindi, quando l’annuncio di una serie romantica soffice e morbida è venuto il nostro modo, pura gioia è l’unica parola che può descrivere il nostro stato d’essere. Ma si rivelerà buono o gli spettatori rimarranno delusi? Trovate qui la nostra recensione di Fermacuori prima che l’adattamento appaia su Netflix.

Cos’è Fermacuori di?

La carriera di Alice Oseman è stata successo subito poiché il suo primo libro è stato pubblicato dopo una guerra di offerte nel 2014. Questo romanzo si chiama Solitario e si concentra su Tori Spring. Dopo il suo successo e l’apparente amore dei fan per suo fratello, CharlieOseman ha dovuto esplorare il personaggio.

Fermacuori è basato sulla vita di Charlie. Ciò che rende questo libro diverso è che è la perfetta combinazione di animazioni e letteratura: è un webcomic! Da allora, ha rilasciato quattro volumi del libro. L’ultimo, il quinto volume, uscirà Febbraio 2023.

LEGGI ANCHE: Reality Romance mostra un documentario sul crimine, Netflix svela 5 nuove serie e film senza sceneggiatura dal Giappone

Fermacuori recensione- ti consigliamo di guardare la serie Netflix?

Non capita spesso di imbattersi un libro che ti fa davvero sorridere. Questo accade soprattutto nei casi di romance queer, che spesso si tingono di dichiarazioni politiche. Tuttavia, nonostante sia fermo dove deve essere, il webcomic è quello che si potrebbe descrivere un caloroso abbraccio dopo una lunga e faticosa giornata. Dal coming out all’affrontare un disturbo alimentare, il libro è riconoscibile in ogni modo possibile. E questa riconoscibilità non è limitata solo ai giovani adulti, ma anche agli adulti. I personaggi facilmente simpatici sono una firma di questa serie e non ci lamentiamo! Con l’avanzare della serie, il tema dei libri si fa più cupo. Eppure lo è sempre perfettamente equilibrato fuori dalla relazione tra Charlie e Nick.

Se la serie Netflix Original rimane fedele alla fonte come lo è il trailer, allora la nostra recensione di Fermacuori finisce qui- sarà un must da guardarenon solo per i membri delle comunità LGBTQ+, ma anche per alleati e adolescenti.

LEGGI ANCHE: La storia d’amore di Ares e Raquel non è ancora finita! Netflix annuncia due sequel “Attraverso la mia finestra”.

Anche se non ti riferisci al libro, ti consigliamo vivamente di guardare la serie in streaming su Netflix se stai cercando un film pomeridiano accogliente in un fine settimana.

Il post Come scorre il romanticismo quando “Boy Meets Boy”? Controlla questa recensione di Heartstopper prima di abbuffarti L’adattamento Webcomic di Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.