Come sarebbe un’amicizia tra ‘The Sandman’ e ‘The Batman’

Personaggi da Universo DC avere un culto completamente separato. Ora che Netflix ha ottenuto la serie fantasy capolavoro, L’uomo di sabbia, i fan sono impazziti. Il viaggio nell’altro universo è possibile solo attraverso gli straordinari personaggi DC. I fan hanno sempre parlato del crossover degli altri Personaggi DC poiché c’è un riferimento a loro in di Neil Gaiman serie a fumetti originale.

Tuttavia, Gaiman ha chiarito i dubbi dei fan per quanto riguarda il crossover nella serie Netflix Original. Mentre percorriamo il viaggio di Morfeo e la sua ricerca dei suoi strumenti, non si può smettere di pensare alla possibilità di Sogno e l’amicizia di Batman. Entrambi lavoro di notte solo ed entrambi appartengono lo stesso Universo DC. Quindi, e se L’uomo di sabbia e Il Batman sarebbero amici? Come sarebbe?

The Sandman fa amicizia con The Batman

L’uomo di sabbia con protagonista Tom Sturridge è una serie fantasy di successo su Netflix. in ogni caso, il Personaggio DC Batman ha anche preso vita nel film intitolato Il Batman protagonista Robert Pattinson. Robert è noto per il suo iconico vampiro ruolo nel Crepuscolo saga. E ora, lo conosciamo come Batman. Come ci aspettavamo il amicizia tra questi due personaggi, ecco il possibilità:

Tom Sturridge (Dream) e Robert Pattinson (Batman) sono migliori amici #TheSandman pic.twitter.com/OILEuqUM2e — L’uomo di sabbia | Fan Page (@Sandman_Netflix) 30 agosto 2022

Se non possiamo vederli insieme sullo schermo in questo modo, eccoli qui, insieme. Quando colui che già è il Sognare, e un altro che è il sognare molti, sono migliori amici. Vedendoli insieme, i fan hanno condiviso una foto di giovani Uomo Ragno e Sogno.

E Spiderman quando erano bambini. pic.twitter.com/zjnku5TgR5 — Morra Quatro (@Miss_Morra) 30 agosto 2022

Tuttavia, Tom e Roberto sono davvero i migliori amici. I fan presumono che potrebbero inviarsi a vicenda note vocali anche nelle voci dei rispettivi personaggi. Per quanto vogliamo la seconda stagione di L’uomo di sabbia, vogliamo anche questi due fantastici attori insieme.

Mentre il fumetto originale ha riferimenti ad altri personaggi DC, i fan hanno bisogno di questo duo come Morfeo e Batman per riunirsi in stagione. Tuttavia, non c’è alcun annuncio ufficiale della seconda stagione da Neil Gaiman né dal gigante dello streaming. Fino ad allora, tutto ciò che possiamo fare è ri-guardare lo spettacolo e ammira il capolavoro su Netflix qui. Cosa pensi accadrebbe se questi due si unissero nella seconda stagione se succedesse? Condividi le tue fantasie sfrenate con noi qui nella casella dei commenti.

