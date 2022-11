Come Ryan Reynolds e la sua relazione con le scarpe da ginnastica gli hanno fatto ottenere il titolo di “Uomo più sexy del mondo” nel 2010

Una volta sottovalutato, ma ora una delle parti più importanti della moda è la calzatura. Pertanto, è importante scegliere il tuo calzature propriamente. Quando uno è un personaggio pubblico, deve avere un abbigliamento appropriato e ben disegnato. Una persona che lo sa e lo segue molto bene è Ryan Reynolds, le cui scarpe da ginnastica non invecchiano mai. Insieme al suo senso dell’umorismo, un’altra cosa che vorresti avere era il suo senso stilistico.

Ricorda, una volta che la moglie di Reynolds Black Lively era ossessionata dall’indossare abiti ad ogni evento? Bene, sembra che la coppia si completi a vicenda quando si tratta di styling. Di Justin Bieber Aeronautica 1, e di Chris Evans Nike Court Royale 2 Bassa sono famose scarpe da ginnastica. Allo stesso modo, Ryan Reynolds e le sue scarpe da ginnastica sono anche una delle cose più famose.

Ryan Reynolds e le sue famose sneakers sono un must have

Le sneakers sono diventate un simbolo di status e stile al giorno d’oggi. Sono comodi, eleganti e sorprendenti per ogni occasione. Il famosissimo cantante inglese, Harry Styles, adora i suoi Furgoni Old Skool. Inizialmente creato per gli skater, Brad Pitt’s Slip On ha anche un’enorme popolarità. Allora, cosa indossa Ryan Reynolds? Ebbene, il Piscina morta l’attore indossa Converse Chuck Taylor.

Ecco una foto del Ragazzo libero attore che uccide lo sguardo.

Come puoi vedere, il Piscina morta l’attore ha scosso il look con i suoi pantaloni chino cachi e pantaloni blu scuro. È interessante notare che queste scarpe alte sembrano retrò a causa del loro tonalità beige chiaro. Queste scarpe da ginnastica stanno bene con qualsiasi vestiti di colore chiaro e può farti sembrare elegante. Tuttavia, la cosa più importante e sorprendente di queste sneaker è che sono classiche e non passano mai di moda. Pertanto, questi sono evergreen proprio come queste bellissime sneakers.

Mentre l’attore uccide lo sguardo, attualmente è impegnato con la produzione del suo prossimo film, Piscina morta 3. Sarebbe fantastico vedere come si sarebbe modellato questo attore americano-canadese alla premiere del film. Fino ad allora, dicci come vorresti vedere Ryan Reynolds ora. Cosa pensi che si addica di più La proposta attore?

