Come Ryan Gosling ha mandato i fan in delirio con la sua somiglianza con il marito di Anne Hathaway e il bardo di Avon

Potresti aver sentito la storia del doppelgänger molte volte nel famoso dramma adolescenziale soprannaturale The Vampire Diaries. La parola si riferisce a un fenomeno che esseri umani di aspetto simile vivono su questo pianeta. Beh, è ​​davvero inquietante da vedere con i propri occhi, ma allo stesso tempo sorprendente. Ci sono molte storie di celebrità che sentiamo quando vengono scambiate per qualcun altro. Ad esempio, a Henry Cavill è stato chiesto autografi e ha chiamato molte volte Matt Bomer. Allo stesso modo, hai notato la somiglianza tra Ryan Gosling e il marito di Anne Hathaway?

Ci sono stati incidenti in cui una persona moderna assomiglia a qualcuno di un dipinto secoli fa. Pensa a Keanu Reeves che assomiglia all’attore francese del XIX secolo Paul Mounet e ad Andrew Garfield come Leon Trotsky. E una volta la gente ha svolazzato sul fatto che Gosling fosse la versione redenta del defunto poeta e drammaturgo William Shakespeare e del marito di Anne Hathaway. Ci sono tre volti famosi legati? O sarebbe eccitante dirlo L’uomo grigio la stella è un viaggiatore del tempo?

Ryan Gosling, Shakespeare e il marito di Anne Hathaway sono le stesse persone di epoche diverse?

Potresti aver scambiato più volte Ryan Gosling per Ryan Reynolds che scorre su Internet. Senza dimenticare che il marito di Anne Hathaway è sempre stato definito la versione annacquata di questa star di Hollywood. In un post condiviso su Reddit, i fan hanno confrontato l’aspetto del La La Terra star e marito di Anne, Adam Shulman.

“Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato indietro nel tempo e stia facendo uno sforzo minimo per nascondere il suo segreto”, leggi la didascalia.

Secondo i fan, entrambe queste persone hanno una sorprendente somiglianza con William Shakespeare. Molti hanno detto che è lo stesso uomo che viaggia avanti e indietro nel tempo per interpretare persone diverse perché Adam sembra un’incarnazione più antica di Ryan, mentre Shakespeare è la sua versione passata dell’epoca d’oro.

LEGGI ANCHE: Non solo Henry Cavill, ma anche Ryan Gosling ha combattuto per QUESTO ruolo in un franchise iconico, solo per perderlo

Nel frattempo, le persone hanno precedentemente formulato esilaranti teorie del complotto sul fatto che Adam e Anne siano vere anime gemelle. Dal momento che il nome della moglie di William Shakespeare era anche Anne Hathaway, i fan hanno affermato che la coppia è l’incarnazione moderna di loro.

Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto dalle foto

Commento dalla discussione Il commento di Geicosellscrap dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Commento dalla discussione Il commento di simonsaysthink dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Commento dalla discussione Il commento di Jmrson88 dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Commento dalla discussione Il commento di Sassqueefs dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Commento dalla discussione Il commento di DPool34 dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Commento dalla discussione Il commento di TylerDurdenRockz dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Commento dalla discussione Il commento di BigJDizzleMaNizzles dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Commento dalla discussione Il commento di mefenamicacid01 dalla discussione "Il marito di Anne Hathaway sembra che Ryan Gosling sia tornato dal futuro e stia facendo il minimo sforzo per nascondere il suo segreto".

Credi che le persone abbiano un doppelgänger? Cosa ne pensi delle somiglianze tra questi tre personaggi famosi? Condividi i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti.

LEGGI ANCHE: “Completamente personale per lui” – Quando il regista di “Pinocchio” Guillermo del Toro ha elogiato il film d’esordio alla regia di Ryan Gosling

Il post Come Ryan Gosling ha mandato i fan in delirio con la sua somiglianza con il marito di Anne Hathaway e il bardo di Avon è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.