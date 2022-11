Come potrebbe apparire la seconda stagione di “Mercoledì” su Netflix?

Netflix ha appena rilasciato un’altra serie di cui i fan non possono averne abbastanza. E questa volta ha segnato il ritorno della famiglia Addams. Lasciandosi alle spalle lo schema delle serie colorate delle scuole superiori come Educazione sessuale e Io non ho mai, Mercoledì segue un tema più oscuro. La serie segue l’icona di ogni ragazza gotica, Wednesday Addams, mentre cerca di ambientarsi o, nel suo caso, non ambientarsi nella sua nuova scuola.

Mercoledì è riuscita a trovare il perfetto equilibrio tra sadismo e comicità per regalarci una serie di otto episodi. Quando Netflix ha annunciato il progetto Jenna Ortega, i fan erano già entusiasti. Pertanto, non è stato uno shock Mercoledì è stato il numero 1 sul gigante dello streaming subito dopo il suo rilascio. Ma dopo aver galoppato l’entusiasmante serie in una volta sola, i fan si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Netflix sta dando il via libera alla stagione 2 di mercoledì?

La famiglia Addams è già amata da molti di noi e per il gigante dello streaming riportare in vita la figlia gotica con battute di prim’ordine è stata un’idea oltremodo sorprendente. Avviso spoiler: dice “Mangio ragazze scout a colazione” anche in questa serie. Le menti dietro questa commedia horror sono Alfred Gough e Miles Millar. La ciliegina sulla torta, però, è quella di Christina Ricci, che ha giocato mercoledì in Famiglia Addamsfa anche parte del cast.

Quattro degli otto episodi di questo capolavoro misterioso sono stati diretti da Tim Burton. Da un cast stellare a una trama brillante e personaggi enigmatici, Mercoledì ha tutto da sé per essere rinnovato. Tuttavia, Netflix non ha ancora fatto annunci ufficiali.

Ma la fine della prima stagione offre molto spazio per un’altra brillante stagione a Nevermore. Dopotutto, Xavier deve ancora sapere se mercoledì parteciperà a un altro semestre.

“Sì? No? Forse” ti sentiamo, Xavier. Miles Miller è tutto per una stagione 2 per lo spettacolo se il suo “Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi” dichiarazione a TVLine è tutto su cui basarsi.

Uno scrittore non scrive un romanzo brillante e poi fa il carro armato. Sicuramente no se la scrittrice è Wednesday Addams, data la sua natura competitiva. Dalla buona accoglienza alla trama che ha il potenziale per una nuova stagione, tutte le prove indicano a Mercoledì Stagione 2. E fino a quando Netflix non dà il via libera al progetto, puoi goderti di nuovo le battute di mercoledì.

