“Come padre come figlia”: Quando Morty non riusciva a trattenersi dallo urlare contro sua madre, Beth

È da un po’ che ti manca il duo nonno-nipote? Bene, siamo solo un poche settimane di distanza dalla sesta puntata dello show. Adult Swim sta già tenendo i fan all’erta con il rilascio costante di nuovi trailer, promozioni e cortometraggi web. Sembra anche che abbiano qualcosa di importante in programma per questa stagione. Ma i creatori di Rick e Morty stanno mantenendo molto tranquillo sulla trama per la prossima stagione.

Poco prima che lo spettacolo torni 4 settembreAdult Swim ha condiviso un episodio di ritorno al passato della terza stagione, che presentava un raro momento di Morty se la prende con tutti gli altri, anche con sua madre!

Morty ne ha davvero abbastanza delle cazzate di suo nonno in Rick and Morty

Rick è spesso molto bravo a convincere Morty a unirsi a lui in avventure ridicole. Dopo due stagioni, il ragazzo ovviamente ne aveva abbastanza. Una volta, ha rifiutato Rick e invece lo convinse a prendere suo padre, sperando di ottenere un po’ di tregua da tutte le sciocchezze di cui suo nonno si inventava. Ma dimentica che la sua famiglia non è del tutto normale. Sua madre e sua sorella, Summer, sono solo una manciata. Nella clip della terza stagione, Beth ignora la volontà di Morty di aiutare la Giant Summer. Invece, le tre creature la ingannano facendole liberare.

Angry Morty le rompe il telefono e le dà un pezzo della sua mente. Dicendole che lei è proprio come “arrogante” come Rick. Dal recente Rick e Morty trailer, abbiamo visto Morty usare una pistola per creare un portale per intraprendere un’avventura in solitaria da solo. Potrebbe vivere un’avventura infernale da solo nella sesta stagione. Ma Rick starà a guardare e lascerà che Morty lo faccia?

LEGGI ANCHE: “Rick and Morty” immerge i fan nel progetto “Wormageddon”, ecco come puoi entrare

Inoltre, con la distruzione del Cittadella e la curva finita nel finale della quinta stagione, Justin Roiland ha già anticipato che questa stagione conterrà più episodi canonici. Tuttavia, non hanno ancora intenzione di farla finita con le pericolose avventure.

Sei eccitato per il ritorno del duo dimensionale? Raccontacelo nei commenti qui sotto!

LEGGI ANCHE: Il co-creatore di “Rick and Morty” Dan Harmon rivela la chiave per mantenere la serie fresca e pertinente

Il post “Like father like daughter”: Quando Morty non riusciva a smettere di urlare contro sua madre, Beth è apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.