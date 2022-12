Come ottenere il tuo Netflix Wrapped per il 2022 (come Spotify Wrapped)

È uno dei periodi più belli dell’anno. L’anno sta volgendo al termine e il Natale è dietro l’angolo, ma forse la cosa più importante è che Spotify ha lanciato la sua funzione Spotify Wrapped. Il formato funzionerebbe bene con Netflix, ma Netflix ha la propria funzione Wrapped? No è la risposta.

Se non hai familiarità, Spotify Wrapped ti consente di ricapitolare il tuo utilizzo di Spotify nell’ultimo anno, dove fornisce approfondimenti su cose come il numero di minuti che hai ascoltato e i tuoi generi, artisti e canzoni più ascoltati .

È lodata come un’eccellente campagna di marketing che domina i social media con persone che condividono le proprie statistiche personali. Un dirigente di Spotify l’ha definita “la magia di sposare la follia con la matematica”.

Naturalmente, Netflix sarebbe adatto a questo formato, ma nella sua storia non ha ancora offerto ufficialmente un servizio.

Sarebbe bello sapere che hai rivisto Cose più strane stagione 4 20 volte per tutto il 2022 o quello La corona la stagione 5 è stata la tua abbuffata a digiuno?

Ufficialmente nel 2022, Netflix ancora una volta non fornisce alcun modo per ricapitolare ciò che hai visto nell’ultimo anno. Nonostante lo streamer sia spesso veloce nello sviluppare nuove idee nell’app, come la funzione risate veloci o la velocità vertiginosa con cui ha implementato un livello pubblicitario nel 2022, non è mai arrivata una funzionalità avvolta.

Ci sono alcune alternative per Netflix Wrapped

Esistono due fonti di terze parti per ottenere il tuo Netflix Wrapped.

Quello grande è l’estensione di Chrome che funziona su desktop e ti fornisce una ripartizione delle tue statistiche annuali.

Per la pagina dell’estensione, lo strumento ti consente di vedere:

Ore osservate per mese

Ore osservate per giorno della settimana

Analisi della classificazione dei contenuti

Ripartizione di genere

È stato recentemente aggiornato il 7 settembre 2022 per mostrarti le statistiche del 2022.

Kapwing era la seconda opzione per ottenere il tuo Netflix Wrapped.

L’editor di video e la società di narrazione digitale hanno lanciato lo strumento nel 2021 e lo hanno aggiornato a dicembre 2022 per riflettere la visualizzazione del 2022.

Funziona scaricando la tua attività di visualizzazione in un CSV e caricandola sul loro sito.

Una volta che hai il tuo CSV, vai alla loro pagina Netflix Wrapped e poi caricalo. Ti dirà quindi quanti minuti ti sei abbuffato nel 2022, quanti programmi diversi hai guardato, il tuo genere preferito e in quale giorno ti sei abbuffato di più.

Ti piacerebbe vedere Netflix introdurre una funzione Wrapped? Fatecelo sapere nei commenti in basso.