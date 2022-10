Come Nc-17 ha valutato il biopic su Marilyn Monroe, “Blonde” è diverso dalla miniserie TV della CBS adattata dallo stesso romanzo

Una giovane donna, che stava cercando di creare il suo spazio nel settore, è morta. Dopo la sua morte, le persone l’hanno riconosciuta da una prospettiva diversa rispetto a quando era viva. Questa donna audace, Marilyn Monroe. Tuttavia, dopo la sua scomparsa, e con i tempi che cambiano, ora ce l’abbiamo biografie, film, serie e così via, che rappresentano la vita dell’attrice. Pubblicato di recente bionda su Netflix è stato un argomento di conversazione sulla vita di Monroe.

Prima del film, sapevi che c’era un miniserie sulla vita di Marilyn? Basato sul romanzo di Joyce Carol Oates intitolato bionda, Joyce Chopra ha creato una miniserie TV per la CBS. È stato scritto e creato da una donna e quindi, naturalmente, la percezione degli eventi accaduti con Monroe sarebbe in gran parte diversa dal recente film Netflix creato da un creatore maschio. Altro che il percezioni a causa delle differenze di genere, che altro differenze possiamo vedere tra la miniserie TV e il film Netflix Original?

Ecco come Blonde su Netflix si differenzia dalla miniserie

È naturale avere punti di vista diversi per lo stesso evento, persona o cosa. Guardando indietro alla vita di una donna che voleva creare la sua vita e tutti la guarderebbero in modo diverso. Tuttavia, essendo una donna, mentre creava una miniserie, Chopra vedeva la vita di Monroe in modo leggermente diverso da quella di Andrew Dominik. Ecco come entrambe le storie sono diverse nonostante lo siano adattato dallo stesso romanzo.

Nel film, Marilyn ottiene due aborti, entrambi illegali. Durante il secondo aborto, il feto ha implorato di non danneggiarlo. Al contrario, nella miniserie, queste scene sono ben equilibrato e averne di più approccio empatico. Un altro elemento chiave della miniserie è l’attrice che interpreta Marilyn Monroe, Poppy Montgomery, che parla con l’intervistatore fuori campo per tutta la serie. Questo crea una connessione più forte con gli spettatori e fa sentire l’entità ascoltata piuttosto che semplicemente ritratta secondo il punto di vista del regista, cioè come nel film.

A causa della serie simile a un’intervista, Poppy parlava costantemente direttamente alla telecamera. Questa tecnica sta rompendo la quarta parete, in cui gli attori parlano direttamente al pubblico o agli spettatori. Come ha detto Chopra, per lei Marilyn era il centro e, attraverso questa tecnica, è rimasta al centro. D’altra parte, il film parla di come il sguardi maschili percepirono Marilyn indietro nel tempo. Ecco come hanno fatto il film e la miniserie modi diversi di raccontare la stessa storia.

Un’altra cosa che Chopra sottolinea è che non vedeva Marilyn come una vittima. In effetti, era una vittima del sistema, ma lo erano anche altre attrici dell’epoca. Ha visto l’attrice come a combattente e non solo una vittima. Nel film, Dominic ha mostrato l’attrice sotto; ciò che Chopra chiama un uso eccessivo del termine, sguardo maschile. Pertanto, è ovvio averlo Prospettive differenti per l’esperienza che uno ha avuto. E il genere gioca un ruolo fondamentale in questo.

Nonostante le differenze, entrambi i ritratti di Marilyn Monroe hanno la loro autenticità. Come hai percepito il film, bionda su Netflix e il ritratto dell’attrice nel film NC-17?

Il post How Nc-17 Rated Marilyn Monroe Biopic, ‘Blonde’ Is Different from the CBS TV Miniseries Adapted From the Same Novel è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.