Come Meghan Markle e il suo apparente tentativo di essere la “Queen Bee” ha portato a differenze sempre più profonde tra i reali

Meghan Markle e il principe Harry sono da tempo l’argomento caldo della città. La notizia della rinuncia della coppia alla regalità ha creato molto caos nel Regno. Subito dopo che la coppia si è trasferita negli Stati Uniti, dietro di loro sono nate innumerevoli storie. Alcuni hanno affermato che è stato il razzismo che la coppia ha dovuto sopportare, mentre altri hanno indicato che la professione di Markle fosse la ragione principale.

Ecco un altro fattore sottolineato da un giornalista reale che è fondamentalmente la fusione di tutte le probabilità contro Meghan. Il corrispondente ha anche portato alcune rivelazioni impreviste sul lavoro emarginato dell’ex reale, che a quanto pare era la radice dell’intero fiasco. Ecco cosa ha detto.

L’esperta reale parla di Meghan Markle e della sua apparente personalità di “Queen Bee”.

L’esperto reale ha scritto che il motivo principale dietro lo scontro di personalità nel loro palazzo di casa era il presunto comportamento di “Queen Bee” di Meghan. In un’intervista dal vivo con la vera esperta di royal.tv, Katie Nicholl ha spiegato la faticosa routine dell’orario di lavoro di Meghan. Secondo lei, l’e-mail di Meghan all’inizio della giornata non era il vero problema dietro lo scontro.

Ciò che ha fatto infuriare i reali senior è stato che Meghan voleva fare tutto in una volta sola e si aspettava che le cose accadessero quando lo voleva. “Si aspettava un’immediatezza che accompagnasse quelle e-mail dell’alba in modo da far nascere un’idea e desiderare che venga eseguita entro il giorno successivo,disse Nicholl. Apparentemente, non riusciva ad abituarsi al ritmo con cui funzionava il Palazzo.

Nicholl pensava che ci fossero scontri culturali e pensò anche agli scontri di personalità. Ma dopo molte speculazioni, alla fine ha capito che Meghan voleva essere la “Regina delle api” della famiglia. Questa interferenza nei modi del palazzo non andava bene con gli altri membri.

LEGGI ANCHE: L’autore reale afferma che Meghan Markle mettere in pausa il podcast di Spotify è più un “esercizio di pubbliche relazioni”

Tali sono le controversie che circondano la duchessa di Sussex da quasi un anno. Nella foga di circostanze inevitabili, l’8 gennaio 2020 la coppia più giovane della monarchia ha fatto un passo indietro come “i membri anziani” della famiglia reale britannica.

Cosa ne pensi delle ragioni sopra menzionate per cui Meghan Markle ha ricevuto odio e critiche senza fine? Commenta le tue opinioni.

Il post Come Meghan Markle e il suo apparente tentativo di essere la “Queen Bee” ha portato a differenze sempre più profonde tra i reali è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.