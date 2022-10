Come leggere i libri La scuola del bene e del male in ordine

Netflix è diventato famoso per il suo gusto negli adattamenti di libri, trasformando molte grandi opere scritte in storie visive sorprendenti. The School For Good And Evil è l’ultimo tentativo del servizio di streaming di realizzare un film da favola.

Basato sull’omonima serie di libri dell’autore americano Soman Chainani, il film si concentra su una coppia di migliori amici mentre vengono portati via dalla realtà in un nuovo mondo di magia e rivalità.

Il film è un adattamento del primo libro della serie per giovani adulti di Chainani. Radio Times riferisce che sebbene il film di Netflix rimanga per lo più fedele al suo materiale sorgente, sono state implementate alcune modifiche, con l’approvazione di Chainani.

La scuola del bene e del male © Netflix | Elena Sloan

The School For Good And Evil: data di uscita e anteprima della trama

The School For Good And Evil è stato distribuito su Netflix mercoledì 19 ottobre 2022. Il film ha una durata relativamente lunga di 2 ore e 27 minuti.

Seguendo gli eventi del primo libro della serie di Chainani, il film racconta la storia di Sophie e Agatha, migliori amiche con un legame insolito. La coppia sogna di fuggire dalle loro vite mondane, con Sophie che fantastica su una vita da re mentre Agatha non vede l’ora di scatenare i suoi modi da strega.

In una svolta sorprendente, le ragazze vengono portate via alla School For Good And Evil, dove vengono separate e collocate in scuole opposte. Sophie, ora incredibilmente un membro della School For Evil, deve affrontare la sua migliore amica di un tempo.

Naturalmente, la coppia spera di riunirsi e tornare nei loro posti preferiti. Agatha e Sophie affrontano nemici magici, lotte di amicizia e scoperta di se stesse. Il film presenta interpretazioni notevoli di Sophia Anne Caruso nei panni di Sophie e Sofia Wylie nei panni di Agatha.

La scuola del bene e del male © Netflix

Quanti libri di The School For Good And Evil ci sono?

Sebbene finora ci sia un solo adattamento cinematografico, la serie di libri The School For Good And Evil è composta da 6 libri. Ogni libro segue le ragazze e il loro tempo nelle scuole opposte.

Se l’adattamento di Netflix ha suscitato il tuo interesse per la serie letteraria, abbiamo compilato un elenco completo dei libri e come leggerli in ordine.

La scuola del bene e del male

Il primo libro della serie e la principale ispirazione per il film Netflix, The School For Good And Evil è stato pubblicato per la prima volta nel 2013.

Questo romanzo introduce i lettori ai personaggi discutibili e ai mestieri del regno magico Chainani. La storia è ambientata nel villaggio di Gavaldon, dove ogni quattro anni vengono rapite due ragazze. La leggenda, creduta da molti locali, è che le ragazze vengano portate alla famigerata School For Good And Evil. Il loro destino attende qui mentre la scuola decide chi diventerà un eroe o un cattivo delle fiabe.

Un mondo senza principi

Il secondo libro della serie, Un mondo senza principi è stato pubblicato nel 2014.

Questo libro riprende subito dopo il primo, seguendo Sophie e Agatha mentre affrontano le conseguenze degli eventi in The School For Good And Evil.

L’ultimo per sempre

Il terzo libro del franchise di Chainani, The Last Ever After è stato pubblicato nel 2015.

Sophia e Agatha ora hanno passato molto, incapaci di rimanere amiche per tutto questo. Riusciranno le ragazze a trovare un modo per essere di nuovo amiche?

Missioni per la gloria

Il quarto libro, Quests For Glory, è stato pubblicato nel 2017. Il mondo, i personaggi e la storia ora sviluppati, questo libro segue le ragazze mentre affrontano nuove e vecchie sfide.

Un Cristallo Di Tempo

Il quinto libro della serie, A Crystal Of Time è stato pubblicato nel 2019. Sophie è intrappolata e Agatha deve salvare la vita della sua amica e la sua in questa magica storia di amicizia.

Un vero re

Infine, One True King è il sesto libro della serie fantasy di Chainani. Pubblicato nel 2020, questo è l’ultimo libro e chiude il capitolo su Agatha e Sophie. Una fine drammatica per un’amicizia drammatica.

La scuola del bene e del male © Netflix | Gilles Mingasson

In altre notizie, dove guardare VHS 99 e data di uscita