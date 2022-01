Come Laura Marano e Mena Massoud stanno reagendo al “trattamento reale” che lo fa entrare nella Top 10 globale delle tendenze su Netflix

Netflix ha la sua giusta quota di popolari film di commedia romantica. In aggiunta alla lista c’è l’ultimo film, Il trattamento reale, diretto da Rick Jacobson. La premessa del film è piuttosto un cliché: un giovane principe si innamora di un cittadino comune spensierato e fortunato. Tuttavia, i fan di tutto il mondo hanno condiviso il loro apprezzamento e amore per il film. Il castello e i palazzi stravaganti, insieme ai personaggi più grandi della vita, ti intratterranno sicuramente.

La gioia di Laura Marano e Mena Massoud

Il successo improvviso del film è stato una grande gioia per il cast principale dello spettacolo, Laura Marano e Mena Massoud. La commedia romantica è stata presentata in anteprima su Netflix il 20 gennaio 2022.

The Royal Treatment ruota attorno a una parrucchiera spensierata, Isabella, che riceve accidentalmente un appuntamento per tagliare i capelli al principe di Lavania, il principe Thomas. Era questo destino?

Inizialmente, Isabella insegna al principe Thomas a provare simpatia per le sue governanti. Gli mostra lo stile di vita della gente comune e la sua essenza. Alla fine, mentre la trama procede e il matrimonio del principe si avvicina, i due iniziano a sviluppare sentimenti l’uno per l’altro.

Dopo che il film ha raggiunto la top 10 globale di Netflix, l’attore Mena Massoud ha twittato annunciando lo stesso, ringraziando tutti i fan che lo hanno visto la notte dell’uscita.

Così pazzo Mena ed io stavamo solo scrivendo ieri che speravamo che sarebbe arrivato tra i primi 10 in almeno un paese in forse una settimana grazie per aver infranto le nostre aspettative nel miglior modo possibile https://t.co/zdIGKOq6yh — Laura Marano (@lauramarano) 21 gennaio 2022

Laura Marano ha risposto prontamente al tweet di Massoud e si è rivolta a Internet per condividere la sua felicità per il successo del film. Aggiunge inoltre che è traboccante di gioia quando il film ha raggiunto la Top 10 delle tendenze di Netflix in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: ‘I Am Georgina’: Cristiano Ronaldo celebra l’uscita della serie originale Netflix della sua ragazza

Il cast di “The Royal Treatment”.

Il cast di questo popolare film Netflix comprende alcuni volti nuovi del settore. Il cast principale è Laura Marano nei panni di Isabella e Mena Massoud nei panni del principe Thomas. Altri membri del cast includono Jen Van Epps, Chelsie Preston Crayford, Jacque Drew e Cameron Rhodes.

Questo nuovo film di tendenza Netflix sarebbe un orologio divertente per gli spettatori. In modo significativo, Il trattamento reale offre un bel ritratto del contrasto tra la vita reale e quella della gente comune. Hai già trasmesso in streaming questo film? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

Il post Come Laura Marano e Mena Massoud stanno reagendo al “trattamento reale” che lo ha portato a entrare nella Top 10 globale delle tendenze su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.