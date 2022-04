Come la scena del ballo in famiglia della seconda stagione di Bridgerton è una delle scene più significative della serie

Bridgerton non ha molti personaggi stoici. Di tanto in tanto, i fan catturano persino Anthony nei suoi momenti vulnerabili. Ma la scena di oHow the Family Dance della seconda stagione di Bridgerton è una delle scene più significative del personaggio di Seriesne che si assicura che non perdere mai la calma è Lady Danbury. Bene, tranne questa volta. Anche Lady Danbury ha abbassato la guardia e si è goduta i festeggiamenti della stagione delle debuttanti in questa scena di Bridgerton stagione 2. Trova qui tutti i dettagli della scena e il significato che ha, sia nella serie che storicamente.

Di quale scena stiamo parlando nello specifico?

Non sei l’unico a chiedersi quale “danza” a cui ci riferivamo. Dopotutto, questo Netflix Original è noto per i suoi balli e tutto ciò che li racchiude, inclusi gli squisiti costumi e le danze.

Mentre ci sono un certo numero di balli di coppia romantici o imbarazzanti, in base all’abbinamento, c’è solo una scena di ballo in famiglia nella stagione 2 di Bridgerton. Questa scena accade dopo che Anthony è stato abbandonato all’altare da Edwina. In una società circondata da pettegolezzi e da un autore le cui parole di scandalo equivalgono a “coltelli”, è una situazione difficile sia per i Bridgerton che per gli Sharma. Per non parlare, questo include anche Lady Danbury.

Balla come se anche questo autore non stesse guardando… pic.twitter.com/REF9aTewaW — Bridgerton (@bridgerton) 24 aprile 2022

In una scena molto sana, vediamo Anthony invitare la sua sorellina, Hyacinth, a ballare, con sua grande gioia così come quella degli spettatori. Solo la scena diventa progressivamente più accattivante mentre guardiamo entrambe le famiglie riunirsi e dimenticare tutto ciò che sta causando loro stress per un po’. Ma la coreografia della danza e il suo significato nascosto rendono questa scena speciale ancora di più!

Come è correlata la danza Bridgerton stagione 2?

L’intero globo lo sa la ricca storia che porta l’affiatato continente di Eupore. Un paese in questo continente noto per la sua ricca cultura e tradizioni è quello di Irlanda. Dai folletti e il giorno di San Patrizio alle arpe e alle loro danze popolari popolari, abbiamo visto l’influenza irlandese in molti film e serie.

I personaggi dentro Bridgerton la stagione 2 sta eseguendo un “jig irlandese tradizionale”. Una maschera lo è una danza popolare popolare spesso molto vivacecome abbiamo visto in Bridgerton o forse ricordo del popolare film degli anni ’90 Titanico. Questa forma di danza ha subito molte trasformazioni e modifiche il tempo dei Celti.

La storia di un tradizionale jig irlandese

Sebbene questa forma di danza iniziasse durante le celebrazioni religiose, nel corso del tempo venne riconosciuta come un ballo celebrativo. Dal 16° secolo al 19°, la gente ha visto questa danza come qualcosa che solo poche persone potevano padroneggiare e, quindi, eseguire. Ma è stato durante il 20° secolo che sono nate le maschere danzanti sulla musica tradizionale un’attività estiva in tutto il paese. I giovani in questo periodo si sono incontrati e hanno ballato a squarciagola quando hanno visto le lunghe giornate estive.

Le danze fino ad oggi continuano ad esserlo parte della cultura irlandese. Sono ancora una parte significativa di qualsiasi celebrazione irlandese e si sono diffusi anche in altri paesi europei. La sequenza temporale degli eventi non corrisponde a quella della serie Netflix. Ma non possiamo dimenticare le parole di Julie Quinn in merito Bridgerton non essendo “una lezione di storia”. La danza continua ad essere un simbolo di felicità e festa. È spesso durante questi balli che le persone si riuniscono per commemorare insieme i loro momenti più felicicome fecero i Bridgerton, gli Sharma e Lady Danbury dopo tutto quello che avevano passato.

Bridgerton la stagione 2 è ora disponibile per lo streaming!

