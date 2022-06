“Come la paella e il riso fritto sono entrambi famosi piatti di riso …” – Money Heist: lo scrittore della Corea-Joint Economic Area promette una serie “rinfrescante”

La Casa de Papel (Rapina di denaro) terminato appena sei mesi fa. Con El Professor e la sua banda così freschi nella mente di tutti, la prospettiva di un altro Rapina di denaro (Money Heist: Korea- Joint Economic Area) potrebbe aver fatto sentire al pubblico come se Netflix stesse affrettando le cose. Questo pensiero potrebbe aver preso piede dopo uno sguardo al trailer con la banca, i rapinatori, le maschere e le tute rosse.

Sono rimasti anche i nomi in codice dei personaggi, poiché i nomi delle città potevano rimanere comuni oltre i confini geografici. Tuttavia, i fan possono tirare un sospiro di sollievo dopo a Money Heist: Korea- Joint Economic Area lo scrittore ha promesso che l’offerta Netflix avrebbe una propria identità nonostante fosse un remake.

Money Heist: Korea- Joint Economic Area sarà rinfrescante per tutto il pubblico

Nell’ufficialità Money Heist: Korea- Joint Economic Area conferenza stampa, lo scrittore Ryu Yong-jae ha utilizzato un esempio di due rinomati piatti di riso.

Egli ha detto: “Simile a come la paella e il riso fritto siano entrambi famosi piatti di riso, la serie potrebbe sembrare simile con i loro personaggi affascinanti e il piano di rapina. Ma abbiamo aggiunto alcuni sapori coreani, rendendo la serie rinfrescante per gli spettatori coreani e stranieri, inclusa un’area immaginaria chiamata “Area economica congiunta” creata dalla Corea del Nord e del Sud, che stanno per unirsi”.

La promessa di una nuova miscela e la conoscenza dei contenuti coreani che superano le aspettative è qualcosa che potrebbe indurre molti a trasmettere in streaming questa serie il 24 giugno.

Qualcuno si ricorda che l’unico film internazionale a rivendicare l’Oscar per il miglior film (Parasite) è un’offerta coreana? Inoltre, i fan devono solo guardare gli spettacoli di Netflix come Gioco del calamaroAll of Us Are Dead, Proposta d’affari e Alchemy of Souls per comprendere la qualità dei contenuti che emergono dalla penisola.

I giri e i colpi di scena emergeranno tra poche ore, ma un cambiamento è stato abbastanza evidente in questo originale Netflix.

Furto di denaro: Corea vedrà i ladri in maschere Hahoetal

L’idea dei ladri che indossano maschere rimane la stessa Furto di denaro: Corea. Tuttavia, a differenza delle loro controparti spagnole che avevano maschere Dali, la banda coreana indosserà abiti tradizionali Maschere Hahoetal. Queste maschere provenivano dal villaggio di Hahoe ad Adang, in Corea.

Money Heist: Korea- Joint Economic Area‘s Berlin (Park Hae-soo) ha elaborato la differenza tra il Hahoetal e le maschere di Dalì. Egli ha detto: “A differenza della maschera Dali, che simboleggia la libertà, la maschera hahoe era originariamente usata per deridere le élite sociali della classe superiore. Credo che questo vada bene con la nostra trama. La sola maschera hahoe crea un’atmosfera unica che ipnotizzerà gli spettatori”. (h/t The Korea Herald)

Basate sul teaser trailer di questa serie Netflix in arrivo, le maschere si adattano bene alla trama dei ricchi che diventano sempre più ricchi. Sembrano anche un po’ spaventosi in qualche modo e rappresentano il sapore coreano promesso.

Ci saranno altre sorprese che emergeranno? Quanto sei eccitato? Money Heist: Korea- Joint Economic Area andrà in streaming dal 24 giugno.

