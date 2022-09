Come Kanye West una volta fece preoccupare Jimmy Kimmel per la sua vita con uno straordinario gesto sincero

Se c’è un uomo che si adatta perfettamente al titolo di Mr. tuttofare, è Kanye West. È ampiamente considerato uno dei più grandi e influenti musicisti hip hop di tutti i tempi. Oltre ad essere un rapper, West è anche un produttore discografico e uno stilista creativo. La sua linea di scarpe da ginnastica Yeezy, in collaborazione con Adidas, è molto popolare e ha una base di fan in tutto il mondo per loro. In precedenza, in un’intervista, Jimmy Kimmel ha rivelato come l’incredibile gesto sincero di Kanye lo abbia spaventato a morte.

Cosa ha fatto Kanye West che ha fatto sentire Jimmy Kimmel insicuro?

Nel 2018 è apparso Kanye West Jimmy Kimmel dal vivo e ha parlato del suo ultimo album, di sua figlia e di ciò che lo motiva. Tuttavia, all’inizio dell’intervista, Jimmy Kimmel ha rivelato che Kanye gli ha regalato un coppia di Yeezy qualche anno fa. Il conduttore del talk show ha anche narrato un incidente esilarante che lo ha spaventato dopo essere uscito indossando Yeezys.

Kimmel ha detto, “Non ho mai avuto in vita mia più persone che si avvicinavano e parlavano con me rispetto a quando ero con loro al punto in cui ero come se fosse una follia. Devo toglierli; le persone mi stanno inseguendo.Il conduttore televisivo era preoccupato che la gente potesse venire a picchiarlo e portargli via le sue Yeezy.

Più avanti nell’intervista, Kimmel ha chiesto a Kanye cosa trovava più gratificante; persone che aspettano giorni in fila per le sue scarpe o persone che apprezzano la sua musica. Il 21 volte vincitore del Grammy ha rivelato di trovarli entrambi ugualmente gratificanti. Il cantante ha anche parlato delle sue opinioni politiche e ha affrontato varie altre questioni critiche, come la salute mentale, il bipolarismo, ecc.

La faida di Kanye e Jimmy Kimmel

In precedenza, Kanye West era scontento di Jimmy Kimmel dopo che il conduttore del talk show aveva chiamato una parte dell’intervista strano. Il rapper non ce l’ha fatta mentre ha risposto al fuoco contro il conduttore televisivo a tarda notte. I due si sono sparati l’un l’altro, dando inizio a una faida su Twitter. Il Senza cuore il rapper ha detto in un tweet ora cancellato, “JIMMY KIMMEL È FUORI LINEA PER PROVARE E FAR PARTE IN QUALSIASI MODO IL PRIMO MEDIA ONESTO DA ANNI”. In risposta, Kimmel ha twittato:

a quanto pare @KanyeWest è MOLTO MOLTO ARRABBIATO con me…. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 27 settembre 2013

I due si scambiavano continuamente avanti e indietro prima di finalmente fare il simpatico dopo che Kanye era apparso Jimmy Kimmel dal vivo.

LEGGI ANCHE: Dall’essere in affari con Adidas e Nike a ora al timone della sua azienda, come Kanye West vale 6,6 miliardi di dollari sta chiamando Yeezy

Cosa ne pensi dell’esperienza di Kimmel con le Yeezy? Commenta sotto i tuoi pensieri. Nel frattempo, puoi recuperare il ritardo con il Famoso cantante in streaming Jeen-yuhs: una trilogia di Kanye, un documentario in tre parti sulla vita di Kanye, solo su Netflix.

Il post Come Kanye West una volta ha fatto preoccupare Jimmy Kimmel per la sua vita con uno straordinario gesto sincero è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.