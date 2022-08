Come Julia Garner ha dimostrato il suo coraggio con la sua voce distintiva in “Dirty John”

Nessuno lo gioca meglio del 28enne Giulia Garner quando si tratta di accenti. Questi giorni al potere dell’attrice sono segnati solo dalla sua padronanza del linguaggio e dall’accentuarsi dell’accento da qualsiasi parte del mondo. Mentre il suo carattere testardo Ruth Langmore di Ozark, è stata la calamita di Emmy per tutti questi anni, anche le altre sue opere sono arrivate dritte ai nostri cuori. In aggiunta a questo, l’attrice viene ora elogiata per aver inchiodato la sua scrittura brillante carattere non convenzionale in Sporco Giovanni.

Come Julia Garner ha inchiodato Terra Newell in Dirty John?

La storia di John Meehan andata in onda per la prima volta 2018 e presto chiamato a smettere l’anno successivo è stato uno degli spettacoli amati da tutti gli amanti del crimine drammatico. Lo spettacolo ha mantenuto il pubblico consumato, ma ciò che ha reso lo spettacolo uno dei preferiti dai fan è stato senza dubbio Julia Garner e il potere nella sua voce. E ragazzo, ci ha sorpreso tutti. Per ascoltarla voce da topo e modi da bambino, era musica per le nostre orecchie. Nella serie Julia interpreta il personaggio Terra Newell. È la figlia più giovane che ostacola la storia d’amore di sua madre andata storta.

La dinamica del il rapporto madre-figlia era inquietante e inquietante. Tuttavia, gli spettatori hanno adorato il modo in cui la storia è stata ritratta. Completamente fedele alla storia reale, aggiungendo alcune fiction a scopo di intrattenimento, lo spettacolo ha inchiodato l’incidente. Per tutto lo spettacolo, Terra diventa quel personaggio inaspettato attorno al quale ruota lo spettacolo. Era uno dei mocciosi viziati delle moderne famiglie sofisticate ma con un cuore d’oro.

Come è stata Julia la legittima e meritevole candidata agli Emmy

Julia incarna questo personaggio con la massima sincerità possibile. Il modo in cui lei usa le sue vocali con apparentemente pause senza sforzo alla fine di ogni frase mostra solo come ha ceduto a questo accento del suo carattere. E, naturalmente, non è una novità per i suoi fan più accaniti. Julia Garner è una star nota per i suoi personaggi della mente criminale con un twang tagliente fuori dagli schemi.

Il suo strascico in quasi tutti i suoi personaggi è unico nel suo genere. Sono tutti evidenti dalla sua miriade di programmi che ora sono in streaming su Netflix. A partire da Ozark, lo spettacolo ha portato i suoi due che ci meritiamo Primetime Emmy con altri due in arrivo quest’anno.

Cosa ne pensate della performance di Julia? Sporco Giovanni? Ragazzi vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

