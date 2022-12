Come iscriversi gratuitamente passo dopo passo

Netflix è amato da adulti e bambini, con famiglie di tutto il mondo in grado di godere della vasta gamma di contenuti che il servizio di streaming ha da offrire. La piattaforma offre molti contenuti preziosi per i bambini e quest’anno lo streamer è andato ancora oltre per il pubblico giovane, lanciando una rivista fisica per loro.

Yahoo! precedentemente riportato nel 2022 che Netflix ha annunciato una rivista gratuita rivolta ai bambini in età prescolare.

Ha iniziato a uscire in primavera e ha già impressionato coloro che hanno ricevuto i loro numeri.