Come i calzini e i sandali di Kanye West stanno sfondando Internet

Se c’è una cosa che Kanye West sa fare, è per catturare l’attenzione dei media. Il rapper è quasi sempre nei telegiornali per molte ragioni, sia sue posizioni politiche, rotture, scoppi e faide con ex amici.

John Legend ha recentemente parlato della sua amicizia decennale con il suo amico produttore e delle loro eventuali ricadute. Ma nonostante tutte le sue folli buffonate, Kanye, ora conosciuto come Ye, ha ancora un grande seguito di fan. Oltre alla sua musica, anche l’uomo lo è sperimentale quando si parla di moda. Conosciuto da sempre per il suo stile eccentrico, il produttore ha fatto un salto di qualità quando è apparso in a giacca a quattro maniche all’ultimo evento! E non sorprende che il suo look sia già diventato virale!

LEGGI ANCHE: Cos’è ‘Yeezle’ di Kanye West? Una canzone, una scarpa o qualcos’altro?

Kanye West ha indossato infradito con strass e calzino alla settimana della moda e sta ricevendo tutta l’attenzione da Twitteratis

Il rapper di Donda ha fatto notizia quando è passato per il London Fashion Week per assistere alla sfilata di Burberry. Sebbene la presenza del rapper alle sfilate di moda non sia sorprendente, la sua scelta di outfit per il giorno lo è stata sicuramente. Kanye West ha fatto girare la testa quando è apparso in a giacca di pelle a quattro maniche: meraviglia lo scopo delle altre due maniche che non sono state riempite dalle mani di Ye.

@kanyewest sono le infradito per me — bella Bridget (@bridgetandrea_) 27 settembre 2022

Kanye West ha aggiunto un po’ di eleganza al suo guardaroba, sfoggiando infradito abbaglianti in uno dei più grandi eventi della London Fashion Week. pic.twitter.com/Rhda70t0ZR — Curating Our Culture® (@curatingourcult) 27 settembre 2022

@kanyewest Gli stivali Moon ridicolmente caldi non sono decollati come volevi, quindi ora spingerò delle infradito ingioiellate con dei cazzo di calzini ….. vai avanti Kanye! Ci sono sempre ventose da avere! — B SW33t (@BeeSweetPls) 27 settembre 2022

Perché indossa le infradito dei suoi uccelli con i calzini pic.twitter.com/ZSaN8vNJy2 — Fresh Prince of Belle Vale (@Mart0Rowe) 27 settembre 2022

Lol i calzini con le infradito ahah. Era a Londra, sperava che gli piacesse London Town. #KanyeWest https://t.co/xqBoHT1CDS — AyySweetsThee (@AyySweetsTea9) 27 settembre 2022

Erano usati come cintura e legati intorno alla vita. Ha inoltre aggiunto pantaloni di pelle abbinati e sotto di essi ha indossato una felpa con cappuccio nera. Tuttavia, a causa della presenza di coulisse sulla felpa, sappiamo per certo che non proviene dalle sue collezioni Yeezy Gap.

LEGGI ANCHE: Dopo essersi scusato con Kim Kardashian, Kanye West mette la sua foto insieme a un messaggio criptico su Instagram

Probabilmente, ha tirato fuori la sua felpa con cappuccio. Ma quello che ha preso la torta sono stati i sandali con strass che indossava con i calzini Tabi a punta divisa. Ye era ben consapevole del potenziale di rottura di Internet della sua forma. Quel giorno aveva condiviso un primo piano dei suoi sandali sul suo Instagram (ora cancellato) con la didascalia: “Non parlarmi”.

Pochi giorni fa, West aveva risolto il suo contratto con Gap. Ha anche chiamato Adidas per aver copiato le sue scarpe da ginnastica Yeezy.

Dicci se ti piace il suo look alla sfilata nei commenti.

Il post Come calzini e sandali di Kanye West stanno rompendo Internet è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.