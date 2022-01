Come ho incontrato tuo padre su Netflix? (Dove guardare)

Ragazzi, è tempo di scoprire come Hilary Duff ha incontrato suo marito nel nuovo Come ho incontrato tua madre serie sequel Come ho incontrato tuo padre.

La nuova sitcom non è un riavvio o un revival della leggendaria sitcom della CBS, ma si svolge nello stesso universo. Questa volta, Duff interpreta Sophie, una fotografa di 30 anni che cerca l’amore a New York City e racconta ai suoi figli l’intera storia tortuosa.

Kim Cattrall appare come la versione futura di Sophie, mentre Francia Raisa, Chris Lowell, Tom Ainsley, Tien Tran e Suraj Sharma completano il cast degli amici di Sophie. Naturalmente, la commedia con Duff è uno dei nuovi spettacoli più attesi del 2022.

Ma dove possono i fan di Hilary Duff e Come ho incontrato tua madre i fan allo stesso modo controllano Come ho incontrato tuo padre? Sfortunatamente, la sitcom non è disponibile per lo streaming su Netflix poiché è un’esclusiva di un altro servizio di streaming. Condividiamo tutto ciò che devi sapere per guardare qui sotto!

Dove vedere Come ho incontrato tuo padre

Come ho incontrato tuo padre debutterà martedì 18 gennaio su Hulu con i suoi primi due episodi. Successivamente, la stagione di 10 episodi uscirà settimanalmente il martedì su Hulu.

È altamente improbabile che Come ho incontrato tuo padre sarà mai trasmesso in streaming su Netflix, ed è anche improbabile che la sua serie padre tornerà mai su Netflix dopo aver lasciato molti anni fa. Lo spettacolo prodotto dalla 20th Century Fox, che ora è sotto l’ombrello della Disney, probabilmente rimarrà sullo streamer di proprietà della Disney Hulu.

Dal momento che la serie è stata annunciata come un “sequel autonomo”, non dovremmo aspettarci di vedere alcun drop-in da Ted, Marshall, Lily, Robin o Barney. Ancora, HIMYM i fan dovrebbero tenere gli occhi aperti per le uova di Pasqua e i riferimenti alla serie originale. Incrociamo le dita per qualche cameo un giorno!

Sarai di guardia? Come ho incontrato tuo padre?