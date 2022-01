Come ho incontrato tua madre su Netflix? (Dove guardare in streaming)

Con la sua serie spin-off in arrivo a fine mese, i fan della serie 2005 Come ho incontrato tua madre stanno provando una grande nostalgia negli ultimi tempi e di certo non li biasimiamo.

Dopotutto, questa sitcom americana ha avuto trame fantastiche, romanzi agrodolci, tempi comici esilaranti e, soprattutto, non aveva altri che Neil Patrick Harris nello show. Chi non vorrebbe guardare la serie fin dall’inizio!

Se sei come noi e potresti usare a Come ho incontrato tua madre rewatch, sei nel posto giusto perché ti diciamo dove è in streaming questa serie.

Come ho incontrato tua madre su Netflix?

Nonostante sia la patria di molte altre amate serie comiche come Nuova ragazza e Seinfeld, Come ho incontrato tua madre non è attualmente in streaming su Netflix.

I motivi per cui il sito di streaming non ha questo spettacolo iconico non è ben noto, ma si presume che abbia a che fare con i diritti di licenza tra la 20th Century Fox Television, il distributore della serie del 2005, e Netflix.

Ti faremo sapere quando o se Netflix deciderà mai di trasmettere in streaming Come ho incontrato tua madre sul suo sito. Fino ad allora, continua a leggere per scoprire dove puoi andare a guardare ogni singolo episodio.

Dove vedere in streaming Come ho incontrato tua madre

Non cercare oltre Hulu per soddisfare i tuoi desideri poiché questo sito ha tutte e nove le stagioni di Come ho incontrato tua madre disponibile per lo streaming su abbonamento! E la tua fortuna non finisce qui perché puoi anche acquistare e noleggiare ogni stagione dello spettacolo con Amazon Prime Video!

Ora che sai dove è in streaming questa serie comica, vai avanti e goditi la gloria di Come ho incontrato tua madre tutto da capo. Ma se scegli di rimanere su Netflix, allora serie simili come L’insenatura di Schitt, Piuttosto in gamba, e Sviluppo arrestato saranno sicuramente ottimi sostituti.