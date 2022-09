Come Henry Cavill non riesce a eludere i personaggi in stile Superman anche se si unisce al MCU

Henry Cavill è uno degli attori più famosi di sempre. È un uomo di molti meriti, sia per le sue capacità di recitazione che per la sua personalità. Ha l’aspetto. Ha il fisico, ha i ruoli. Dal gioco Geralt di Rivia in Il Stregone a Sherlock Holmes in Enola Holmes, Cavill ha recitato in ruoli più iconici della maggior parte degli attori nel corso della loro carriera. Tuttavia, ciò che gli ha dato la sua svolta è stato il ruolo di Clark Kent ovvero Superman, nel film di Zack Snyder del 2013 Uomo d’acciaio.

Il film è stato l’ascesa alla fama di Henry Cavill e lo ha portato a varie opportunità e lo ha aiutato a lasciare il segno nel settore. Ma ora, alcune voci su Cavill si unirà al Marvel Cinematic Universe per giocare Iperione nella seconda stagione della serie Loki stanno fluttuando. Tuttavia, anche se Cavill avesse interpretato il ruolo, non si sarebbe allontanato troppo da Superman. Ecco perché.

Henry Cavill interpreterà Hyperion?

Le forti voci su Henry Cavill come protagonista nella serie televisiva della MCU Loki stanno creando scalpore da un po’ di tempo ormai. È probabile che Cavill giochi Iperione. Hyperion è stato introdotto da Roy Thomas e Sal Buscema come membro del Squadrone Sinistro. È più un cattivo, un ruolo negativo e un’imitazione di Superman della DC. Simile a Superman, Hyperion è eterno e possiede grande forza e potere. Oltre a questo, anche Hyperion lo ha volo, agilità e velocità. Inoltre, La visione atomica di Hyperion è simile alla visione del calore di Superman.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’account Twitter ufficiale di CineStealth ha twittato della voce che Henry Cavill sarebbe stato interpretato come Hyperion.

Sì, stavo accennando a Henry Cavill come Hyperion. https://t.co/AVPQ231YLV — CineStealth (@cinestealth) 15 agosto 2022

Tuttavia, i fan non hanno colto al volo l’idea e hanno avuto reazioni contrastanti al tweet. Ecco alcuni tweet dei fan.

Merita un ruolo migliore di quello — Matt (@FilmFan_001) 15 agosto 2022

Questo è enorme come shittt — Marte (@Mars94794455) 15 agosto 2022

Ugh perché Hyperion? È troppo sul naso. Potrebbe anche fare un "Henry Cavill interpreta il Superman del MCU" cartello. — mandy (@BattinsonMarvel) 15 agosto 2022

Una stronzata assoluta! — Josh W. Smith (@joshsmithbreach) 16 agosto 2022

Dannazione, speravo fosse Capitan Bretagna — chris_kg (@ckgarcia07) 15 agosto 2022

Henry Cavill tornerà al DCEU?

Henry Cavill è stato il volto del DCEU sin dal suo debutto Uomo d’acciaio. Il ruolo di Superman è stato vincente sia per Cavill che per il franchise, poiché entrambi ne hanno tratto grandi benefici. E ora sembra che Cavill sia pronto per apparire nel prossimo film di supereroi Black Adam con Dwayne Johnson. Secondo il famoso YouTuber Syl Abdul, The Man of Steel ha girato una scena per il film ad agosto.

