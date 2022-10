Come Henry Cavill ha rifiutato furtivamente “Superman” e le domande della Warner Bros. durante un’intervista del 2020

Henry Cavill indosserà il Superuomo mantello di nuovo? L’attore che ha fatto il suo ruolo di svolta come Kent Clark nel film DC ha ripreso il suo ruolo diverse volte da allora in poi. Il ruolo ha anche aperto la strada a nuove opportunità per la star britannica. Oggi sappiamo che l’attore tornerà nei panni dell’Uomo d’Acciaio, ma non è sempre stato così e quindi Cavill si è astenuto dal parlarne nelle interviste.

Cavill è ancora al culmine della sua carriera, esplora ulteriormente i film fantasy e padroneggia il genere. Ma indipendentemente dai ruoli che ricopre, per i fan sarà sempre l’uomo vestito di rossoblù, pronto a salvare il mondo. Quindi, anche quando ha avuto l’opportunità di parlare con il suo accento britannico Enola Holmesc’erano domande sui suoi film DC, che l’attore è riuscito astutamente a evitare.

Henry Cavill tornerà come Superman dopo Enola Holmes con Millie Bobby Brown?

Il film di Henry Cavill con Millie Bobby Brown è uscito nel 2020, in cui interpretava il ruolo del fratello maggiore di Enola (Brown), Sherlock Holmes. Durante un’intervista per il film, gli è stato chiesto dei suoi piani futuri con la Warner Brothers per tre film, incluso Superman. In effetti, circolavano voci su di lui che si sarebbe avvicinato alla compagnia con un’idea sul prossimo sequel. All’attore è stato chiesto di rispondere a queste voci, a cui l’attore ha risposto sfacciatamente, “Beh, penso che sia importante che questo riguardi Enola Holmes.”

Sebbene abbia evitato di rispondere alla domanda, ha dato una ferma”No.“E mentre Henry voleva che il focus fosse il suo nuovo film poliziesco, l’attore era più che disposto a discutere di pandemie, giochi, del suo programma Netflix lo stregone, e persino Justice League di Zack Snyder durante l’intervista.

Anche se l’attore ha rivelato di non aver ripreso le riprese per il taglio di 4+ ore di Justice League di Zack Snyder. Ha tenuto intelligentemente nascosto i suoi piani futuri con la DC. Il suo Enola Holmes 2 è in coda per il rilascio quest’anno. Per quanto riguarda i progetti DC, sappiamo che apparirà Adamo Nero insieme a Dwayne Johnson e, più recentemente, è in fermento per le notizie L’uomo d’acciaio 2.

