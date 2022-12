Come Henry Cavill con i suoi baffi ha ispirato una donazione di beneficenza con “Mission: Impossible-Fallout”

Dal far strillare Amy Adams al far svenire collettivamente Internet, Henry Cavill può fare molto con il suo aspetto. Ma lo sapevi che il suo aspetto, l’aspetto dei baffi, in particolare, ha ispirato una donazione? Quando le persone dicono che c’è molto che Cavill può fare, sicuramente non stanno scherzando.

Ci vuole qualcuno molto determinato a continuare ad allenarsi e ad assumere ruoli fisicamente impegnativi come lui. E una di queste storie di determinazione consiste in Henry Cavill che si rifiuta di radersi i baffi dopo Mission Impossible-Fallout.

Perché Henry Cavill ha rifiutato di radersi i baffi?

Uno dei maggiori problemi che gli spettatori hanno con Justice League è l’ampio CGI. Ad aggiungere il sale alle ferite c’è il fatto che la CGI non ha nemmeno lo scopo di una sequenza di combattimenti assassini che ti farebbe alzare il pugno, ma in realtà è usata come un terribile tentativo di nascondere i baffi di Henry Cavill, che come evidente dal polemiche che Uomo d’acciaio l’attore è stato circondato più tardi, non è stata una buona decisione. Mentre i fan adorano Cavill in quasi tutto, che si tratti di un costume stretto di Superman o dei suoi baffi, avere letteralmente metà del suo pesantemente modificato non è l’ideale.

I baffi di Henry Cavill non potevano essere contenuti da un semplice CGI umano pic.twitter.com/TnxdpbeNVT — GROVEL, UMANI! E’ ZOE!!! (@Blankzilla) 16 novembre 2017

Ma visto l’impegno che si era preso Mission Impossible – Fallout, l’attore ha rifiutato di radersi il suo “King Stache”. Tuttavia, i baffi hanno fatto molto di più che far sembrare Cavill un duca incredibilmente bello uscito da una favola medica.

In segno di apprezzamento per la dedizione di Cavill, la Paramount Pictures ha fatto una generosa donazione a Movember. Per quelli di voi che non lo sanno, Movember è un ente di beneficenza per la salute degli uomini. Inoltre, la Paramount Pictures ha persino annunciato su Twitter che lo stavano facendo, il che ha incoraggiato più persone a partecipare.

In memoria di #KingStache di Henry Cavill in Mission: Impossible Fallout, @ParamountMovies ha fatto una donazione a @Movember a sostegno delle loro iniziative per la salute maschile. Dona oggi su https://t.co/ngn1xlcDT3 #LongLiveTheMo pic.twitter.com/KatLpdfqfp — Mission: Impossible (@MissionFilm) 19 novembre 2018

La storia dietro l’organizzazione risale al 2004 quando, per sensibilizzare sul cancro alla prostata e sulla salute mentale degli uomini, un gruppo di coraggiosi uomini australiani si rifiutò di radersi i baffi per un mese.

in amorevole memoria dei baffi di henry cavill, che possa tornare presto pic.twitter.com/c9sVkxAlwi — æ (@cavillsass) 24 giugno 2018

Come ovvio dal nome dell’organizzazione ‘Movember’, il mese in cui non si tagliavano i baffi era quello di novembre. Mentre Cavill potrebbe aver avuto altri motivi per non radersi i baffi, ha finito per fare una differenza più grande di quanto probabilmente immaginasse. L’attore nel corso degli anni ha dovuto parlare del “Re Stache” più volte di quanto non abbia film come Superman.

Ti è piaciuto il look con i baffi di Henry Cavill? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

