Come guardare Netflix Geeked Week in diretta sui social media in tutto il mondo

In che modo i fan possono guardare gli eventi della Geeked Week di Netflix in tutto il mondo sui social media e a che ora iniziano i live streaming nel tuo fuso orario?

È finalmente tornato, l’apice del calendario annuale di Netflix… Geeked Week!

La stravaganza di cinque giorni conterrà nuovi trailer, informazioni sui rinnovi, anticipazioni speciali, interviste al cast, letture da tavolo e molto altro ancora.

Ogni giorno in Geeked Week ha il suo tema; Il lunedì è tutto incentrato sulla serie originale di Netflix, il martedì è il cinema, il mercoledì è l’animazione, il giovedì è Stranger Things e il venerdì è i giochi.

Con oltre 60 titoli originali impostati per avere un qualche tipo di funzionalità nella Geeked Week di Netflix, l’evento è sicuramente qualcosa che vuoi guardare dal vivo; quindi come puoi guardare l’evento sui social media in tutto il mondo?

Come guardare lo streaming live di Geeked Week online

Guardare la Geeked Week di Netflix non è mai stato così facile con l’evento trasmesso in live streaming sugli account dei social media di Netflix, puoi trovare i collegamenti alle seguenti piattaforme di seguito:

Come confermato da Netflix nel comunicato stampa di Geeked Week, i livestream inizieranno nei seguenti orari in tutto il mondo:

Lunedì 6 giugno – 9:00 PT/12:00 ET/17:00 BST

Martedì 7 giugno – 9:00 PT/12:00 ET/17:00 BST

Mercoledì 8 giugno – 15:00 PT/18:00 ET/23:00 BST/7:00 JST

Giovedì 9 giugno – 9:00 PT/12:00 ET/17:00 BST

Venerdì 10 giugno – 10:00 PT/13:00 ET/18:00 BST

Vari ospiti speciali si uniranno ai live streaming per ospitare il reveal party, tra cui Jacob Bertrand, Megan Cruz (jstoobs), Jaeden Martell, Reece Feldman (guywithamoviecamera), Juju Green (Cappello di Paglia_Pippo), Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahashi.

L’evento di ogni giorno sarà disponibile anche per il co-streaming su Twitch, quindi perché non dai un’occhiata ai tuoi streamer preferiti questa settimana e vedi se stanno mostrando Geeked Week.

Cosa accadrà nel live streaming della Geeked Week di lunedì?

Il lunedì è tutto incentrato sulla serie originale di Netflix, con la presentazione a partire dalle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT sulle piattaforme dei social media dei giganti dello streaming.

Lunedì tre serie in particolare riceveranno il loro segmento di funzioni speciali:

The Sandman Panel alle 10:10 PT/13:10 ET/18:10 GMT

Il panel dell’Umbrella Academy alle 10:40 PT/13:40 ET/18:40 GMT

La maggior parte dei regali: Vampire Pride con Prima uccisione alle 11:15 PT/14:15 ET/19:15 GMT

Tuttavia, i fan possono aspettarsi maggiori informazioni per le seguenti serie: Resident Evil, One Piece, First Kill, Alice in Borderland, All of Us Are Dead, Fate: The Winx Saga, Locke and Key, Manifest, School Tales the Series, Shadow e Bone, Sweet Tooth, The Midnight Club, Vikings: Valhalla, Warrior Nun e 1899.

Cosa accadrà nel live streaming della settimana Geeked di martedì?

Il martedì è incentrato sui film di Netflix, con il live streaming a partire dalle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT. Per il secondo giorno di Geeked Week sono attualmente previsti due panel speciali:

The Grey Man Panel – 9:40 PT/12:40 ET/17:40 GMT

The School For Good & Evil Panel – 10:10 PT/13:10 ET/18:10 GMT

Ulteriori dettagli saranno condivisi per: Spiderhead, Day Shift, The Sea Beast, Wendell & Wild, Blasted, Killer Book Club, Interceptor e Troll.

La Geeked Week 2022 sta per essere fuori dal mondo con Stranger Things, The Sandman, The Grey Man e altri in arrivo dal 6 al 10 giugno. 🌎🌍🌏 #GeekedWeek pic.twitter.com/D8l07DB6yc — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 16 maggio 2022

Cosa accadrà nel live streaming della settimana Geeked di mercoledì?

L’animazione è al centro di mercoledì, che inizierà molto più tardi nel corso della giornata rispetto agli altri livestream di Geeked Week con tre caratteristiche:

Speciale Netflix Geeked Week After School – 15:00 PT/18:00 ET/7:00 JST

Vetrina di animazione – 16:00 PT/19:00 ET/8:00 JST

Cyberpunk: Edgerunners Inside Look – 16:45 PT/19:45 ET/8:45 JST

Per fortuna, quelli non sono gli unici titoli animati che ottengono lo splendore in Geeked Week, con i seguenti titoli che appariranno anche: Love Death and Robots, The Dragon Prince, Arcane, Inside Job, Exception, Farzar e Moonrise.

Cosa accadrà nel live streaming della Geeked Week di giovedì?

Giovedì è il giorno di Stranger Things e tornerà al normale orario di inizio con due funzionalità che sicuramente capovolgeranno le tue aspettative:

Stranger Things 4 Volume 1: sbloccato alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

The Hellfire Club: A Stranger Things Dungeons & Dragons Adventure – 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT

Cosa accadrà nel live streaming della settimana Geeked di venerdì?

Infine, venerdì, è il momento di sedersi e rilassarsi con alcuni dei titoli di videogiochi di Netflix, programmati per iniziare un’ora dopo il programma tipico dalle 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT.

C spettacolo in alto! Lettura tabella: 11:00 PT/14:00 ET/19:00 GMT

spettacolo in alto! Lettura tabella: 11:00 PT/14:00 ET/19:00 GMT Twitch Gaming Summer Gathering con Ella Balinska di Resident Evil – 11:30 PT/14:30 ET/19:30 GMT

Podcast Geeked: Il meglio della settimana Geeked – 12:00 PT/15:00 ET/20:00 GMT

Saranno inoltre rivelate ulteriori informazioni su Sonic Prime, DOTA: Dragon’s Blood, Tekken: Bloodline e oltre 10 altri titoli originali.

VENERDÌ 10 GIUGNO• VETRINA DEI GIOCHI – 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT• CUPHEAD SHOW! TABELLA LETTURA – 11:00 PT/14:00 ET/19:00 GMT• TWITCH GAMING Summer Gathering con Ella Balinska di Resident Evil – 11:30 PT/14:30 ET/19:30 GMT• PODCAST GEEKED: Il meglio della settimana Geeked – 12:00 PT/15:00 ET/20:00 GMT pic.twitter.com/qTG37z4Puj — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 3 giugno 2022

