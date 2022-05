Come guardare Netflix Geeked Week 2022 (programma e altro!)

Ci stiamo avvicinando alla Netflix Geeked Week 2022 e la scaletta per l’evento di cinque giorni sembra incredibile!

Se non hai familiarità con Netflix Geeked Week, ti ​​faremo un piccolo riassunto. Come accennato in precedenza, è un evento di cinque giorni che celebra le serie, i film e i giochi di genere di Netflix. E indovina cosa? Puoi guardare tutti questi succosi contenuti nel comfort di casa tua! Sì, avete letto bene. È un evento virtuale di cinque giorni composto da alcuni dei tuoi contenuti Netflix preferiti.

Questa sarà la seconda volta che Netflix ospiterà la sua Geeked Week annuale e lasciami solo dire che lo streamer non ha deluso. L’evento sarà ricco di alcune delle migliori serie, film, animazioni e giochi originali Netflix.

Di seguito, troverai tutto ciò che devi sapere su Netflix Geeked Week 2022!

Quando è Netflix Geeked Week 2022?

I festeggiamenti iniziano lunedì 6 giugno e terminano venerdì 10 giugno.

Ecco gli orari in cui gli eventi iniziano ogni giorno della Netflix Geeked Week 2022 di seguito:

Lunedì 6 giugno alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Martedì 7 giugno alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Mercoledì 8 giugno alle 16:00 PT/19:00 ET/8:00 JST

Giovedì 9 giugno alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Venerdì 10 giugno alle 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT

Come guardare Netflix Geeked Week 2022

Come riportato da Netflix, lo streamer ospiterà Geeked Week su tutte le principali piattaforme, come i loro canali YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook.

Cosa aspettarsi da Netflix Geeked Week 2022

Secondo Netflix, l’evento di cinque giorni includerà teaser e trailer esclusivi, anticipazioni, annunci a sorpresa, filmati inediti, interviste al cast, letture del copione e molto altro dagli spettacoli, film e giochi dello streamer. Ma la ciliegina sulla torta è che una delle giornate è interamente dedicata Cose più strane!

Programma Netflix Geeked Week 2022

Ecco su cosa si concentrerà ogni giorno di Geeked Week proprio di seguito:

Lunedì 6 giugno (giorno 1) – Serie Netflix

Martedì 7 giugno (giorno 2) – Film Netflix

Mercoledì 8 giugno (giorno 3) – Animazione Netflix

Giovedì 9 giugno (giorno 4) – Cose più strane

Venerdì 10 giugno (giorno 5) – Giochi Netflix

Chi aspettarsi alla Netflix Geeked Week 2022

L’elenco degli ospiti è top secret, ma Netflix ha annunciato che gli spettatori possono aspettarsi di vedere alcuni membri del cast e dei team creativi dietro le serie e i film in primo piano. Gli ospiti dell’evento includono Megan Cruz, Jaeden Martell, Reece Feldman, Juju Green, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B Dave Walters, Geoff Keighley, Jacob Bertrand e Mari Takahashi.

Se ti perdi Netflix Geeked Week 2022, l’intero evento verrà caricato sulle principali piattaforme elencate sopra. Inoltre, Netflix Newsroom condividerà alcune delle più importanti novità dell’evento e il sito Web di Tudum condividerà contenuti bonus.

Preparati perché la Netflix Geeked Week 2022 inizia il 6 giugno!