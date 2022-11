Come guardare ‘Knives Out’ prima dell’uscita di Netflix di ‘Glass Onion’

Manca solo una settimana per poterlo guardare Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello nei cinema e a un mese di distanza dalla visione Coltelli fuori 2 su Netflix, ma puoi guardare il primo film sul servizio di streaming? La risposta è sì, ma dipende da dove vivi.

Debuttando nelle sale per una settimana il 23 novembre e arrivando su Netflix un mese dopo, Netflix pubblicherà il sequel ad alto budget di Knives Out (uscito nel 2019) con il ritorno di Rian Johnson sulla sedia da regista e Daniel Craig. davanti alla telecamera.

Come promemoria, il primo film presentava artisti del calibro di Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e Jaeden Martell.

Parlava di un detective (interpretato da Craig) che svela una rete intricata di segreti e bugie che circondano la morte di un romanziere di successo e della sua inquietante ed eccentrica famiglia.

Ora, a differenza del secondo film, Netflix non ha distribuito il primo film. Ciò è stato fatto da Lionsgate, che detiene i diritti di distribuzione del primo film. Netflix ha acquistato solo i diritti per realizzare e distribuire il secondo e il terzo film.

Dov’è lo streaming di Knives Out su Netflix?

Che si tratti di acquistare i diritti di streaming in modo specifico o tramite accordi esistenti con Lionsgate, Netflix offre lo streaming del film in più regioni.

Per Unogs, almeno 10 regioni di Netflix trasmettono in streaming il film per intero, tra cui:

Argentina

Colombia

Repubblica Ceca

Germania

Ungheria

Giappone

Messico

Slovacchia

Tailandia

Tacchino

Un’altra nota è che il primo film non è disponibile sul livello pubblicitario di Netflix.

Più regioni trasmetteranno in streaming Coltelli fuori in vista del secondo film in arrivo su Netflix?

Netflix sta / stava ancora cercando di concedere in licenza il film prima della prima del film nelle sale, e vale la pena notare lo stesso Netflix. In un servizio di Puck News, Matthew Belloni ha dichiarato a settembre che Netflix stava “disperatamente” cercando di concedere in licenza il film originale dicendo:

“Curiosità: Netflix ora vuole disperatamente concedere in licenza l’originale Coltelli fuori in streaming negli Stati Uniti quando il sequel uscirà a dicembre, ma il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer, ancora colpito dalla perdita del franchise, non è esattamente d’aiuto per far sì che ciò accada. I colloqui sono in corso. (Lionsgate ha rifiutato di commentare.)”

Dove eseguire lo streaming Coltelli fuori negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Al momento della pubblicazione, nessun servizio di streaming nel Regno Unito o negli Stati Uniti porta il film, il che significa che l’unica opzione sono le opzioni VOD. Ciò significa che dovrai pagare il film separatamente tramite un servizio come Apple TV, Amazon o Google Play.

Terremo aggiornato questo post fino al lancio di Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello rilascio su Netflix e, si spera, avremo notizie migliori da segnalare.