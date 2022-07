Come guardare Joseph Quinn in The Tonight Show con Jimmy Fallon

Proprio come il suo Cose più strane personaggio, Joseph Quinn ci ha assolutamente rubato il cuore! L’attore gentile e affascinante ha fatto un lavoro straordinario portando in vita il metallaro nerd Eddie Munson nella quarta stagione del successo di Netflix. Ci piace sempre vedere la star nelle interviste e Quinn farà presto un’apparizione con Jimmy Fallon!

In un colpo di scena completamente strappalacrime, Eddie non è uscito vivo nel Cose più strane finale della stagione 4. Per tenere i demobat lontani dalla Creel House in the Upside Down in modo che Nancy, Steve e Robin potessero uccidere Vecna, Eddie si è fatto il loro obiettivo per fornire una distrazione.

Questa volta non è scappato e il suo eroico sacrificio purtroppo non sarà apprezzato dalla città di Hawkins che crede ancora che ci sia lui dietro la morte di Chrissy. Ma il gruppo centrale di eroi sa cosa ha fatto e Dustin non dimenticherà mai il suo modello.

Quinn ha fatto un lavoro così fantastico che, anche se è stato presentato solo in questa stagione, il leader dell’Hellfire Club è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan. Tra tutti i nuovi personaggi che sono stati introdotti e poi uccisi nella serie, penso che Eddie sia stato sicuramente quello che ha catturato di più i cuori dei fan.

C’è molto da disfare per la star quando si tratta di parlare del suo personaggio. E avrà questa possibilità quando apparirà Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon!

Come guardare Joseph Quinn parlare di Stranger Things su Jimmy Fallon

Quinn apparirà nel talk show con il simpatico conduttore lunedì 25 luglio.

Se hai il cavo, puoi guardare il suo episodio in diretta sulla NBC. L’episodio inizia alle 23:35 ET. Se online è la tua unica opzione, gli episodi sono disponibili per lo streaming su Peacock, Hulu e Fubo TV.

Sebbene il canale YouTube dello show non pubblichi gli episodi completi, è molto bravo a mettere in evidenza i momenti salienti. Potrebbe non includere tutto ciò che dice l’attore, ma le clip di solito sono lunghe e forniscono i dettagli più importanti che dicono le celebrità.

Anche se non sappiamo di cosa parlerà esattamente Quinn durante la sua apparizione dal vivo, questa sarà l’occasione per lui di parlare dei suoi pensieri sulla stagione, di eventuali bocconcini dietro le quinte e di cosa sta combinando personalmente, come hobby o altro passioni.

Joseph Quinn sarà sul Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon lunedì 25 luglio.