*AVVERTENZA: Spoiler in anticipo per 365 giorni: questo giorno e i prossimi 365 giorni*

Nonostante i punteggi delle recensioni comicamente bassi, i film di 365 giorni si sono guadagnati un enorme seguito di culto tra gli spettatori di Netflix che sono rimasti affascinati dalla relazione bollente tra Laura Biel e il boss del crimine siciliano Massimo Torricelli.

Nell’agosto 2022, l’ultimo film del franchise è arrivato sui nostri schermi e gli spettatori non vedevano l’ora di approfondire per scoprire cosa succede a Laura e Massimo dopo l’agonizzante cliffhanger del capitolo precedente.

Tuttavia, poiché i film di 365 giorni condividono tutti titoli simili e sono usciti abbastanza presto l’uno dopo l’altro, può essere facile sbagliare quale puntata guardare dopo e vivere i film nell’ordine sbagliato.

COLONNA SONORA: LE CANZONI DEI PROSSIMI 365 GIORNI ESPLORATI

I prossimi 365 giorni | Trailer ufficiale BridTV 11057 I prossimi 365 giorni | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/iXdw5wYI4cY/hqdefault.jpg 1072276 1072276 centro 13872

Come guardare i film di 365 giorni in ordine

Ci sono tre film nella serie di film 365 Days, ognuno basato su un libro della trilogia di romanzi dell’autrice polacca Blanka Lipińska.

Il primo dei quali era semplicemente intitolato 365 Days e aveva un’uscita cinematografica limitata prima che Netflix acquistasse il film e lo distribuisse a livello internazionale nel giugno 2020.

Due anni dopo, nell’aprile 2022, il secondo film della trilogia, 365 Days: This Day, è arrivato come originale Netflix e ha continuato la focosa storia d’amore tra Massimo e Laura, anche se la trama ha iniziato a deviare dal materiale originale.

E pochi mesi dopo l’arrivo del secondo film, The Next 365 Days ha seguito l’esempio il 19 agosto 2022, dopo essere stato girato uno dopo l’altro con la puntata precedente.

Dopo la conclusione di The Next 365 Days, al momento non ci sono piani per la continuazione della serie per un quarto film del franchise.

Ciò significa che l’ordine di esecuzione per i film di 365 giorni è il seguente:

365 giorni 365 giorni: questo giorno I prossimi 365 giorni

I prossimi 365 giorni © Netflix

Data di uscita e anteprima della trama di The Next 365 Days

I prossimi 365 giorni è arrivato su Netflix venerdì 19 agosto 2022.

Dopo gli eventi del capitolo precedente, Laura si sta riprendendo dopo essere stata uccisa a colpi di arma da fuoco tra suo marito e suo fratello gemello, Adriano.

Tuttavia, i suoi problemi sono tutt’altro che finiti poiché la sua relazione con il boss del crimine siciliano Massimo è in bilico mentre lui torna ai suoi modi manipolatori.

La loro storia d’amore non è mai stata semplice ed è stata afflitta da problemi di fiducia sin dall’inizio.

Ma la presenza di Nacho, un grosso giardiniere che si è rivelato essere il figlio di un boss rivale del crimine, minaccia di complicare ulteriormente le cose poiché vuole conquistare Laura in persona, il che minaccia di separare lei e Massimo.

I prossimi 365 giorni © Netflix | Karolina Grabowska

Il finale di Next 365 Days lascia la porta aperta per di più [spoilers]

Sebbene non ci siano piani in atto per un quarto film del franchise, il finale di The Next 365 Days ha lasciato la porta aperta e aperta per di più.

Nonostante la versione del libro della storia che vede Laura sfuggire alle grinfie di Massimo con Nacho, il film racconta la sua storia e alla fine di The Next 365 Days, Laura non si impegna a nessuno dei suoi potenziali interessi amorosi.

Il finale aperto del film ha lasciato un certo numero di fan affamati di più, con molti che si sono rivolti ai social media per chiedere un 365 Days 4.

“Ho finito di guardare ‘The Next 365 Days’ e il finale mi ha fatto pensare se ci sarà la parte 4”, ha commentato un fan su Twitter.

Mentre un altro ha aggiunto: “Ok, quando esce 365 Days parte 4? Non doveva finire così”.

Questo fan ha scritto: “365 giorni, ho bisogno della parte 4 ORA!”

E alla fine, questo fan ha detto: “Quindi penso che dovrebbe esserci la parte 4, quei 365 giorni finali che non sembrano un finale?”

I prossimi 365 giorni © Netflix | Karolina Grabowska

I prossimi 365 giorni è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 19 agosto 2022.

In altre notizie, la data di uscita di Smile nel Regno Unito e dove guardarla