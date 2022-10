Come finisce la serie?

Proprio come la struttura di Ragazze di Derry durante le prime due stagioni, il considerevole tumulto politico che deve affrontare l’Irlanda del Nord funge da sfondo riflessivo per le lotte quotidiane che affliggono questi adolescenti precoci.

Nella puntata finale di Ragazze di Derry stagione 3, tutti i personaggi lottano con i loro voti nel referendum sull’accordo del Venerdì Santo del 1998. Allo stesso tempo, Erin e Orla organizzano una festa comune per il diciottesimo compleanno che, non a caso, viene sventata dai piani della rivale Jenny Joyce di ospitare una festa molto più stravagante la stessa notte.

La situazione sociale inizia a ribollire nello stesso momento in cui Erin sente la pressione dell’imminente voto sul futuro di Derry. Avanza la disposizione dell’accordo che consentirebbe il rilascio anticipato ai prigionieri paramilitari e apprendiamo come potrebbe influenzare il fratello di Michelle, che attualmente è in prigione.

Ragazze di Derry parla principalmente di un gruppo di amici che cercano di condurre una vita normale in un ambiente tumultuoso. I problemi sono rumori di sottofondo. Sappiamo cosa stanno vivendo, ma diffondono prontamente ogni tensione con l’umorismo, come ci si aspetterebbe da chiunque cresca in questo ambiente.

Questo episodio finale, tuttavia, è una delle poche volte in cui il conflitto tocca direttamente la vita dei personaggi. E come le fazioni divergenti nell’Isola del Nord, la discussione che ne segue tra Erin e Michelle crea una spaccatura fino a quando Clare non sabota la festa di Jenny e guida tutti gli ospiti al compleanno di Erin e Orla. Gli amici fanno pace e tutto va bene nel loro piccolo angolo di Derry.

Anche se l’episodio finale assume un tono più serio, la banda non ha paura di aggiungere la necessaria leggerezza, come quando Mary decide di dividere il costo del luogo della festa con una prima comunione per risparmiare denaro, con grande dispiacere di Erin.

La serie si è aperta con soldati, barricate e carri armati che rotolavano attraverso Derry, con i “Dreams” di The Cranberries che risuonavano in sottofondo. Alla fine, il gruppo si dirige al loro seggio elettorale per votare a favore del referendum e della promessa (o almeno della speranza) di pace, la stessa canzone suona ma con un nuovo significato.

Conclusione della stagione 3 di Derry Girls: qual è stato il referendum sull’accordo del Venerdì Santo al centro dell’episodio finale?

Stagione 2 di Ragazze di Derry si è concluso con un cessate il fuoco tra le fazioni nell’Irlanda del Nord (1994), un conflitto che imperversa dagli anni ’60 e miete migliaia di vittime.

Negli anni successivi, le parti hanno mediato un accordo di pace che ha risolto questioni relative alla struttura del governo, alle relazioni con la Repubblica d’Irlanda e al Regno Unito e cosa fare con i prigionieri paramilitari incarcerati nel corso degli anni. Il referendum ha chiesto all’Irlanda del Nord di votare se accettare o meno l’accordo, cosa che alla fine hanno fatto con un’affluenza record.

Per tutta la puntata finale, le questioni relative a questo referendum vengono dibattute e discusse. Nonno Joe viene visto con una bacheca che cerca di spiegare il catalogo dei problemi del referendum al resto della famiglia. Allo stesso tempo, la discussione di Erin e Michelle è incentrata su cosa fare con i prigionieri paramilitari.

L’attuale processo di pace era molto più complesso di quanto questo breve spettacolo comico potesse esporre, ma questo episodio finale deve aver catturato l’atmosfera e l’angoscia del periodo mentre dipingeva un quadro di speranza di un futuro incerto. Erin esprime questi stessi sentimenti nel suo monologo finale, raggiungendo il nocciolo di cosa Ragazze di Derry è circa.

Finale della terza stagione di Derry Girls: qual è stato il cameo di Chelsea Clinton?

La scena finale porta gli spettatori nella New York di oggi, 24 anni nel futuro. All’inizio non siamo sicuri di quale sia il collegamento con questa volta, dopo una conclusione così soddisfacente una volta che le ragazze di Derry avranno votato per il referendum. Un postino consegna un pezzo di posta consumato dalle intemperie e vediamo Chelsea Clinton che inizia ad aprirlo.

Alla fine della seconda stagione, le ragazze scrissero all’allora First-Daughter Chelsea durante la visita di Bill Clinton a Derry. Chelsea legge questa lettera ad alta voce, regalando al pubblico un ultimo respiro di fascino e commedia prima dei titoli di coda.

Questa ultima stagione e soprattutto questo episodio finale sono stati i giusti tributi a questo spettacolo di “classe”. E in un mondo che spesso richiede più contenuti e stagioni, Ragazze di Derry non voleva trascinarsi o trasformarsi in qualcosa che non era. Lo spettacolo è rimasto nella sua corsia e, anche se è facile desiderare più volgarità di Michelle o nonno Joe esplosioni, e ha dato ai fan un finale “cracker”.

Ragazze di Derry la stagione 3 è ora in streaming su Netflix.