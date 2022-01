Come essere un leader senza paura? Impara dal club delle baby sitter

Qualsiasi descrizione decente di The Baby-Sitters Club di Netflix deve includere la frase “sentirsi bene“. Riassume perfettamente l’atmosfera dello spettacolo. Sette ragazze che fanno carriera con le cose che le rendono felici mentre affrontano le sfide della crescita; non avrebbe potuto essere migliore, davvero.

Questo dramma moderno è un Netflix Original basato sulla serie di libri più venduti di Ann M. Martin. Racconta le relazioni e le esperienze di sette amici mentre stabiliscono il proprio servizio di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut. Mentre il gruppo continua a crescere, Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill e Dawn Schafer, i fondatori del club hanno aggiunto Mallory Pike e Jessi Ramsey ai loro ranghi.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico arriva una raffica di attività, nuove amicizie, viaggi personali e, naturalmente, lezioni cruciali. Abbiamo compilato un elenco di alcuni dei momenti più impavidi e stimolanti della serie su Netflix.

“Sto ancora solo cercando di capire le cose”

Non per niente Stacey McGill non piace a nessuno. La ragazza soffre di diabete e appartiene a una famiglia benestante. Ma naviga ancora da sola e lavora in The Baby-Sitter Club. Un momento commovente è stato quando Stacey lo era descritto in una rivista e ha parlato delle cose che vuole fare e di come sta”ancora cercando di capire le cose”.

Chaz parla con Kristy

Jessi fa da babysitter a Derek Masters, un fenomeno di Tiktok noto per i suoi video di unboxing. Derek è depresso dopo essere stato scartato per un ruolo da protagonista in un programma televisivo, ma Jessi lo rallegra ballando e preparando un gelato con lui.

Quando il padre di Derek, Chaz, scopre che Jessi e Derek non hanno registrato filmati delle loro attività divertenti, contatta Kristy. Invece di esitare su ciò che dice una persona anziana come fa la maggior parte degli adolescenti, Kristy punta i piedi e gli parla di come dovrebbe trattare Jessi.

La carità è importante, gente

Tra il capitalismo, la concorrenza, l’aumento delle spese di soggiorno, un’economia in crescita e quant’altro, la carità viene trascurata. Lo è sempre stato, ma la nuova generazione ha ragioni diverse e, vista l’economia, più intense, per disattendere la buona volontà. Ma Kristy ha deciso che non sarebbe stata una di quelle persone. Dopo che le finanze del club sono state sistemate, in uno stile molto fermo, amichevole e alla Kristy-eqsue, stabilisce le regole di base per la beneficenza.

“Essere individualista significa rispettare ciò che rende tutti noi unici”

Durante un pigiama party, il gruppo effettua una valutazione della personalità per determinare i loro ruoli in The Baby-Sitters Club, e Mallory è sorpresa di rendersi conto che non si adatta a nessuno di loro. Quando Claudia sta allenando Mallory, la rimprovera quando le racconta le storie che ha scritto.

Claudia comprende l’arte dell’ascolto dopo una conversazione con la nuova amica di Mimi e Janine, Ashley Wyeth. Si precipita a casa di Mallory per scusarsi. Decidono di collaborare per trasformare i racconti di Mallory in libri per bambini. Dopo l’insistenza di Claudia, Mallory fa di nuovo il test e scopre di essere una narratrice. I due si riuniscono quando Claudia decide di cambiare la sua personalità.

A volte hai bisogno di aiuto, e va bene così!

Ricordi il momento in cui sei stato completamente sopraffatto dalle attività? Inoltre, ricordi come ti sei rifiutato di chiedere aiuto a qualcuno? Ci sono stato, l’ho fatto. E penso che tutti si riferiscano a questo.

Allo stesso modo, Mallory stava lottando nella sua vita personale, ma si rifiutò di accettare l’aiuto che il Baby-Sitters Club le stava offrendo. Kristy le ha ricordato ancora una volta che l’aiuto non è sempre carità, a volte è amicizia. E anche accettare la carità va bene!

Ecco una compilation di tutte queste scene:

