Per quanto sia bello vedere Sherri Saum tornare Locke e chiave stagione 3 nei panni di Ellie Whedon, alcuni fan sono perplessi su come sia riuscita a tornare da dietro la Porta Nera dopo gli eventi della prima stagione.

Per coloro che hanno bisogno di un promemoria, nella stagione 1, Dodge ha ingannato la famiglia Locke usando la chiave d’identità su Ellie e facendola sembrare identica a Dodge. Tyler, Kinsey e la Savini Squad hanno erroneamente lanciato Ellie attraverso la Porta Nera dopo aver usato la Chiave Omega, credendo che fosse Dodge.

In realtà, la vera Dodge era ancora viva e si è trasformata in Gabe con la chiave d’identità in modo da potersi mascherare da membro del gruppo di amici di Kinsey.

Locke and Key stagione 3: come è tornata Ellie Whedon dalla Black Door?

Alla fine di Locke e chiave stagione 2, Ellie fugge dalla Porta Nera dopo che Josh Bennett ed Eden Hawkins l’hanno aperta brevemente. Ma poiché è ancora intrappolata nella forma di Dodge, i Locke non sanno immediatamente se possono fidarsi di lei.

Va a Keyhouse e Bode le dà la chiave d’identità per metterla alla prova, poiché non è un demone, Ellie è in grado di prendere la chiave e quindi dimostra di essere Ellie e non Dodge. Si riunisce con i Locke e torna in se stessa. Più tardi, Ellie si riunisce con suo figlio, Rufus. Ellie ha anche potuto vedere di nuovo il vero Lucas quando è tornato in se stesso dopo che Kinsey ha usato la Alpha Key su Dodge per liberare il suo corpo dal demone una volta per tutte.

All’inizio di Locke e chiave stagione 3, Ellie e Rufus sono tornati a Matheson, anche se in una nuova casa in affitto perché Ellie non è pronta per tornare nella loro vecchia casa dove erano stati terrorizzati da Dodge.

Locke e chiave la stagione 3 è ora in streaming su Netflix.