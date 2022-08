Come è sopravvissuto Big John in Day Shift? Spiegato il destino di Snoop Dogg

Day Shift è la più recente commedia d’azione horror ad approdare su Netflix e vede come protagonisti Jamie Foxx e Snoop Dogg nei panni di Bud e Big John, una coppia di cacciatori di vampiri che vagano per Los Angeles alla ricerca dei demoni con le zanne.

Comprensibilmente, la loro linea di lavoro è pericolosa e nell’atto finale del film, il Big John di Snoop Dogg viene apparentemente ucciso, solo per essere rivelato che è vivo nella scena finale.

Ma come è sopravvissuto Big John agli eventi di Day Shift e cosa significa per il personaggio di Snoop Dogg?

Day Shift è volato su Netflix venerdì 12 agosto 2022.

Interpretato da Jamie Foxx, il film racconta la storia di Bud Jablonski, un padre operaio che provvede alla sua famiglia lavorando come addetto alle pulizie di piscine della San Fernando Valley.

Tuttavia, la famiglia di Bud non sa davvero che l’attività è segretamente la facciata di un’unione di cacciatori di vampiri che setacciano Los Angeles alla ricerca dei mostri succhiasangue.

Quando la moglie separata di Bud, Jocelyn, minaccia di trasferire sua figlia Paige in Florida, Bud ha bisogno di guadagnare un po’ di soldi in fretta e cerca l’aiuto dell’amico cacciatore di vampiri Big John (Snoop Dogg) quando provoca il vampiro più pericoloso della California meridionale, Audrey.

Il sacrificio eroico di Big John

Bud fa arrabbiare Audrey dopo che ha ucciso il vampiro sbagliato e lei prende Jocelyn e Paige come vendetta, costringendo Bud ei suoi alleati a unirsi e avventurarsi in un labirinto di tunnel sotto Los Angeles per rintracciarla.

La banda viene pesantemente attaccata da un gruppo di vampiri e durante la scaramuccia, il Big John di Snoop Dogg viene morso da una delle sanguisughe.

Rassicura Bud dicendo che sta bene e che è solo una ferita alla carne, ma chiude un cancello tra i due e dice a Bud di andare avanti senza di lui.

Altri vampiri convergono sulla scena e Big John fa un coraggioso sforzo per respingerli prima di rivelare un giubbotto bomba sotto il suo cappotto che fa esplodere per uccidere i vampiri in avvicinamento e apparentemente si toglie la vita nel processo.

Come ha fatto Big John a sopravvivere in Day Shift?

Tuttavia, nell’ultima scena di Day Shift, Big John si rivela vivo mentre risale a Los Angeles dalle fogne.

In vero stile Snoop Dogg, accende uno spinello e dice: “Questo è ciò che amo di Los Angeles, tutti quei maledetti vampiri”, prima di allontanarsi nella notte.

Big John è sopravvissuto alla sua morte apparente in Day Shift poiché ora è tecnicamente un vampiro.

Grazie all’essere stato morso da uno dei succhiasangue nei tunnel sotterranei, il personaggio di Snoop Dogg sarà stato convertito lui stesso in un vampiro, il che significa che ora è immortale.

